〈台北都會〉公園收費限制言論？陳抗團體嗆拒繳

2017-11-08

一天要繳七千五百元使用費

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕台北市公園處過去僅規定公園內營利活動須收費，但今年九月廿九日訂定新作法，非營利使用也須繳費。而今年七月在二二八紀念公園、捷運台大醫院站一號出口抗爭原住民傳統領域議題的阿美族導演馬躍．比吼表示，十一月底申請時就須適用新法，等於一天要繳納七千五百元使用費，「我們來抗議，我每天還要付中華民國錢！」經緯法律事務所主持律師張靜表示，透過收費導致民眾無法陳抗，就是限制人民言論自由。

馬躍．比吼表示，他們原在凱達格蘭大道抗爭，遭警察驅離後就到捷運台大醫院站一號出口及二二八公園，在公園內擺設偏文化面的裝置藝術。他說，過去申請不用付費，但依新法將來每天要繳七千五百元，一個月就需要將近廿二萬元，表明不願繳納鉅額使用費。

市府︰與機關合作申請 可免繳

公園處主秘吳文慶解釋，公園處身為公園管理機關，依照新法就需要繳費，但原民團體可與北市府各機關、學校合作申請，就無需保證金和使用費，每個單位每月可申請一次，一次最長七天，「若超過就需依個案情況專簽市長」。

吳文慶強調，若團體未依合法方式使用公園，將依「台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」處理，要求申請人復原，若還是未復原將會介入，並由申請者負擔復原費用。

張靜表示，公園處雖稱其他五都都有要求公園非營利行為都需要繳費，但質疑其他城市是否有像台北市如此強硬執行。他也提到，過去紅衫軍也曾佔領凱達格蘭大道，也有民眾到一旁的二二八公園休息，若按照北市現今做法，難道也要認定成是在公園抗議比照收費，直說這套法律對於限制言論自由的意義遠大於使用者付費。