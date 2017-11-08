〈台北都會〉烏來24家違建溫泉 可望有條件合法

2017-11-08

不再受理新業者申設

〔記者賴筱桐／新北報導〕一○四年蘇迪勒颱風造成新北市烏來嚴重災情，重創觀光產業，凸顯當地溫泉業長期違法問題。據統計，全區共二十四家業者位在河川區或保護區形成違建，市府擬利用都市計畫通盤檢討，針對既存業者有條件提供合法途徑，但不准新業者申設，兼顧產業發展與安全。

17家位保護區 須變更用地

城鄉發展局副局長汪禮國指出，溫泉是烏來重要觀光資產，部分業者因土地使用分區不符，無法取得建照或使用執照，經清查，位於河川區有七家，在保安保護區有十七家，將透過烏來水源特定區計畫通盤檢討，開放既有業者申請變更為溫泉產業專用區，兼顧水資源保育及產業永續發展。

汪禮國說，申請資格僅限九十八年「台北縣溫泉區管理計畫」公告的烏來溫泉區範圍內既有二十四家業者，不開放新進業者申設，若基地位於地質敏感區，須經專業技師評估，確認無安全疑慮才能申請，最小基地面積不得小於一千平方公尺（三○二．五坪），建蔽率及容積率分別為六十％、一百二十％以下，建築物高度不超過三層樓且低於十．五公尺。此外，業者須進行廢污水及垃圾處理，並提報交通改善計畫，申請變更應捐贈回饋金。

7家緊臨河道 輔導遷往其他區

汪禮國說明，在河川區七家業者因緊臨河道，有安全疑慮，若要調整河川治理線，須爭取經濟部水利署同意，現階段無法就地合法，將輔導遷往住宅區、商業區或旅館區。

烏來觀光發展協會理事長張銘義認為，烏來溫泉是支持地方產業發展支柱，市府應輔導既有業者就地合法，但就現有草案內容，並非二十四家都能通過申請，部分仍得被迫歇業、搬遷或拆除，問題依舊無法解套，希望市府審慎評估，研究更適切方案。

烏來區長高富貫說，違法營業的溫泉業者常被人檢舉、罰款，店家感到困擾，若依循正常管道合法化，有利觀光產業發展。

烏來水源特定區都市計畫通盤檢討案預計十一月底舉辦公開展覽，再送新北市都市計畫委員會及內政部審議，最快一○九年發布實施。