〈北部〉電影看板畫師 彩繪街道有溫度

2017-11-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮電影看板畫師陳國基，受到近年電腦大圖輸出衝擊影響，將四十年牆上作畫功力轉為彩繪鄉鎮牆面，近期為新城鄉街道彩繪系列美景，吸引許多過往民眾駐足拍照；他說，每幅作品都有著以畫筆堆疊出的溫度，期待用畫感動人心。

五十六歲電影看板畫師陳國基，家住新城鄉康樂村，國中畢業後就跟著師傅學做電影海報看板，隨著印刷產業進步，手繪圖像逐漸被電腦大圖輸出取代，讓他不得不轉為接案子，替廠商在民宅牆上畫廣告及到廟宇彩繪神像。

身為義警隊一員的陳國基，曾在北埔派出所的牆壁上，彩繪達摩與荷花，被稱作「偷不走的作品」，他的創作風格多元，近年更力圖畫作能夠勾勒出電腦無法媲美的神韻，因人物臨摹、山水寫意等題材均有自己的特色，也常受邀為街道民宅彩繪作畫。

陳國基說，十六歲時跟著三位師傅學畫電影海報看板、油畫及佛像畫，慢慢累積畫畫技巧，早年時還跑遍花蓮全盛時期的七家戲院，以純手工方式繪製電影看板，每幅看板需製作三至四天，如今卻都被幾秒鐘就能輸出的海報取代，讓他也一直在找尋新出路，不願放棄畫畫這條路。

他強調，海報製作被電腦大圖取代，對手繪師而言是殘酷且致命的打擊，意味著傳統手繪技術不再被需要，更因電腦作業機械化、成本低、可以高速量產，讓許多手繪師乾脆放棄繪畫這條路。

陳國基說，近四十年來從未放棄對繪畫的執著，雖轉向廟宇、民宿及替廠商彩繪，但仍用畫畫養活一家子，圍牆彩繪有一種獨特魅力，尤其看到民眾駐足欣賞時，感到特別有成就感，因每幅作品都是用一筆一畫堆疊出來的，期待用有溫度的畫作感動人心。