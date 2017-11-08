〈北部〉前中廣花蓮台 擬規劃電台文化館

2017-11-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前身是日治時期「台灣放送協會花蓮港放送局」的前中國廣播公司花蓮台，因為二○一五年花蓮高分院判決土地所有權回復國有，因此電台著手遷移，已經在今年十月底遷出、移交花蓮縣文化局。文化局文化資產科表示，已向中央提計畫將爭取整修、並規劃為電台文化展示館。

前中廣花蓮台的建築物前身是「台灣放送協會」所有，位於花蓮市美崙台地上，從一九四四年起使用，土地位於花蓮市民勤段共三筆土地、面積二千九百多坪，迄今七十三年歷史，為典型的磚、木混合構造的日本式一層樓建築，具有歷史文化價值。

花蓮縣文化局表示，文化局在二○一五年開始審查，將中廣花蓮台主體建築及土地一五五八坪範圍劃為歷史建築。文化資產審議委員會認為，該建築見證東台灣廣播歷史的發展，具有歷史價值，雖然中廣使用期間曾多次增建、改建，外牆及門窗、部分屋頂等建材都和原始的瓦片、木構造不一樣，但大致上仍維持外觀樣式。

文化局表示，附近包括花蓮自來水公司及淨水場、中華電信會館、松園別館及臥松園區等，遍植日本琉球松等列管老樹，很有再利用跟發展潛力；而中廣花蓮台十月底搬走後，目前點交工作仍在進行中。

文化局文資科表示，目前已向文化部「再造歷史場景」計畫，提案「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」，共有將軍府歷史建築等六處地點需整修再利用，七十年老建築前中廣花蓮電台也是其中之一，總經費二億餘元，以爭取「前瞻計畫」經費；雖經費尚未獲得文化部核定，不過未來規劃方向仍會作為電台文化展示館、導覽館等。

中廣花蓮台台長陳秀卿說，二年多前文化資產審查委員到電台現勘，曾提議將來可朝「廣播文化園區」方向規劃，也因此電台搬遷，也將部分廣播相關文物以贈送、出借等方式交給文化局，包括室外二座高七十二公尺、六十六公尺的發射鐵塔、類比式的混音錄音設備、真空管發射機、以及歷年得獎的金鐘獎獎牌、獎座等。