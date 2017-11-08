〈北部〉陳金德首進宜縣議會被抗議 今起停會

2017-11-08

陳撤回總預算案與縣長施政報告

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣議會定期會昨天開議，新任代理縣長陳金德為表達對議會尊重，主動撤回總預算案與縣長施政報告。不過，國民黨團仍拉起布條抗議要求停會，黨團書記長黃定和說，沒有預算書也沒有施政報告書，這樣的議會怎麼開？經大會決議，今起休會，十五日再行開議；陳金德說，會依照議會所訂議程將預算案與施政報告送到大會，屆時再向議員報告。

陳金德六日才就任，議會七日就開議，之前的總預算案與施政報告都是前代理縣長吳澤成完成的；為表示對議會的尊重，陳金德昨早就主動撤回一○七年度宜蘭縣總預算案與縣長施政報告案，另行調整後再送議會審查與報告。

藍營議員拉布條 決議15日再開議

不過，陳金德昨參加宜縣議會定期會開幕典禮時，國民黨團在會場拉布條抗議，書記長黃定和說，根據議事常用法規，定期會開會時，縣長書面報告應在開會七日前，送達議會轉送給各議員，現在沒有預算書、沒有施政報告書就要開會，是把議會當作縣府附屬單位嗎？

議員張建榮氣憤表示，都沒有依照議事規則執行，沒有預算書要開什麼會？陳鴻禧議員也說，既然要七天前提出施政報告，那現在就應該停會，既然縣長已經撤回報告，那就七天後再來開會。議員林岳賢指出，宜蘭縣一年換三個縣長，根本藐視宜蘭民意，把宜蘭縣政府當成「升官幸福轉運站」。

議長陳文昌指出，縣政是延續的，更換代理縣長只是代表人改變，預算書已經照規定送來，只是新的代理縣長有新的想法，為了人民權益撤回預算重新編製，這也合法、合理、合情，至於是否延後開議，交由大會決定。

經大會決議後，陳文昌做出結論，今起休會到十四日，十五日再行開議，請縣府在今天將單位工作報告和縣長施政報告送達議會，十四日前要把總預算書和附屬單位基金預算等送達。