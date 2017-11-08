〈北部〉守護水庫生態 黃文治獲特殊貢獻獎

2017-11-08

捐地做步道、公廁

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕經濟部水利署北區水資源局，表揚石門水庫自來水水質水量保護區保育巡守志工，其中擔任玉峰隊隊長的新竹縣尖石鄉馬里光部落長老黃文治，不但捐贈自家土地做為遊客步道及公廁使用，並負責環境清潔，也致力於老鷹溪的生態保育，獲頒特殊貢獻獎。

北區水資源局局長江明郎說，石門水庫保育志工隊成立至今已邁入第六年，目前共有中壢隊、百吉隊、雪霧鬧隊、玉峰隊、樂山隊及秀巒隊等六隊，參與的巡守志工多達一百零八人，巡查時數超過二萬一千個小時，發現疑似違規案件五百六十件，查報裁定違規案件二十件。

推動護魚 維護環境

北水局副局長邱忠川說，今年獲表揚的志工有六十人，其中尖石鄉後山原住民部落自發性成立玉峰隊，隊長黃文治也獲表揚。黃文治以部落長老身分帶著八名部落青年成立的巡守志工隊，宣導推廣封溪護魚，捍衛石門水庫上游大漢溪的台灣鯝魚，保育成果豐碩。

江明郎說，近年來遊客盛行親近山水生態，黃文治因應這項觀光發展的需求，不但捐贈自家土地建置玉峰吊橋附近的觀光步道、公用衛浴設備提供遊客使用，平時還帶領隊員一起打掃維護當地環境清潔，為家鄉無私奉獻的精神令人感佩。

黃文治說，為了保護水庫上游水源不受污染，他最近半年也和桃園慈心有機農場協助部落農友發展有機農業，希望大家用無毒有機的農法栽種農作物，不但生產的蔬果可有機認證贏得消費者信心，也讓水源永保天然潔淨。

  • 石門水庫自來水水質水量保護區保育巡守志工隊的玉峰隊隊長黃文治（右），獲北水局長江明郎頒發特殊貢獻獎。 （北水局提供）

    石門水庫自來水水質水量保護區保育巡守志工隊的玉峰隊隊長黃文治（右），獲北水局長江明郎頒發特殊貢獻獎。 （北水局提供）

  • 黃文治捐贈自家土地興設遊客步道。（北水局提供）

    黃文治捐贈自家土地興設遊客步道。（北水局提供）