〈北部〉守護水庫生態 黃文治獲特殊貢獻獎

2017-11-08

捐地做步道、公廁

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕經濟部水利署北區水資源局，表揚石門水庫自來水水質水量保護區保育巡守志工，其中擔任玉峰隊隊長的新竹縣尖石鄉馬里光部落長老黃文治，不但捐贈自家土地做為遊客步道及公廁使用，並負責環境清潔，也致力於老鷹溪的生態保育，獲頒特殊貢獻獎。

北區水資源局局長江明郎說，石門水庫保育志工隊成立至今已邁入第六年，目前共有中壢隊、百吉隊、雪霧鬧隊、玉峰隊、樂山隊及秀巒隊等六隊，參與的巡守志工多達一百零八人，巡查時數超過二萬一千個小時，發現疑似違規案件五百六十件，查報裁定違規案件二十件。

推動護魚 維護環境

北水局副局長邱忠川說，今年獲表揚的志工有六十人，其中尖石鄉後山原住民部落自發性成立玉峰隊，隊長黃文治也獲表揚。黃文治以部落長老身分帶著八名部落青年成立的巡守志工隊，宣導推廣封溪護魚，捍衛石門水庫上游大漢溪的台灣鯝魚，保育成果豐碩。

江明郎說，近年來遊客盛行親近山水生態，黃文治因應這項觀光發展的需求，不但捐贈自家土地建置玉峰吊橋附近的觀光步道、公用衛浴設備提供遊客使用，平時還帶領隊員一起打掃維護當地環境清潔，為家鄉無私奉獻的精神令人感佩。

黃文治說，為了保護水庫上游水源不受污染，他最近半年也和桃園慈心有機農場協助部落農友發展有機農業，希望大家用無毒有機的農法栽種農作物，不但生產的蔬果可有機認證贏得消費者信心，也讓水源永保天然潔淨。