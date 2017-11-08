〈北部〉恢復免費參觀 苗縣3場館回春

2017-11-08

週末假日參觀人次倍數成長

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣客家圓樓、英才書院、泰雅文物館等三大場館，於十一月起，恢復免費開放參觀，三館於日前第一個週末假日，吸引不少團體遊客及家庭親子前往參觀，重拾過往熱鬧光景；縣府統計，參觀人次都成倍數成長，對於三館也加強規劃活動，盼維持人氣。

縣府基於落實使用者付費及減輕營運成本，客家圓樓、英才書院、泰雅文物館於前年七月起收費，泰雅文物館、英才書院全票收費五十元，客家圓樓為卅元。雖然不高，但此後人潮遞減，縣府為了救觀光，宣布於一日起，恢復免費參觀。

縣府統計，十一月一日恢復免費參觀後，三館人次逐日增長，一日至五日的人次分別為，客家圓樓三三○、四七○、六○一、一五五一、二七一八人次；英才書院五十二、一一三、一一七、七二五、八一五人次；泰雅文物館二○、廿二、七十三、三三二、三八六人次。相較於前一個週日（十月二十九日），客家圓樓五百多人次、英才書院四十多人次、泰雅文物館一百廿多人次，倍數成長。

以去年為例，英才書院營運成本包括人士與維護費用三百多萬元，泰雅文物館約二百萬元，客家圓樓約五百萬元；如今人潮回流，但營運成本，也得自行負擔。縣府表示，盼藉由遊客人氣，刺激展館空間標租，以攤付成本。

將增加展演 規畫套裝遊程

縣長徐耀昌也指示業務單位積極加強各展館動靜態展演內容，提高各展館吸睛率，並請文化觀光局結合溫泉季來臨，規畫推出特色套裝遊程，加強行銷推廣。

客家圓樓於這個月起，陸續推出客家文化相關常設展 ，假日也有農村市集及社區團體表演；英才書院有書法、陶藝等靜態策展；泰雅文物館也推出原住民編織展等，假日更將於館前廣場安排原住民才藝歌舞展演及手工藝DIY。

三館恢復免費參觀成功吸客，不過，在客家圓樓周邊，也再度出現路肩違規停車的情形。