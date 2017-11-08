〈北部〉明年公告地價 市長：一定調降

2017-11-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕地價稅已於本月開徵，今年案件數為七十九．七三萬件，比去年七十七．九萬件多出一．八三萬件，開徵金額為八十三．三億元，較去年的八十三．四億元略減；市長鄭文燦表示，去年公告地價調幅卅四．六五％，造成地價稅大幅調漲，民間怨聲載道，明年公告地價調整，市府已經研擬多個方案進行討論，但原則上一定會調降。

調降幅度 視稅收而定

鄭文燦說，以往公告現值每年調整，但公告地價三年一調，原則上公告地價調幅要能跟得上公告現值調幅，只是公告地價三年才調一次，幅度難免過大，如果再碰到景氣翻轉，民眾就會怨聲載道，去年公告地價調整就碰到這樣的情形，中央才將公告地價改為兩年調整一次，因此明年公告地價會進行調整，由於公告地價若調降一％，稅收將短收八千萬元至一億元，因此調降幅度將視稅收情形而定。

市府地方稅務局長林延文說，今年地價稅案件增加，金額卻略減，主因為自用住宅比例增加所致，今年符合自用住宅稅率共有卅五萬五○七四戶、較去年卅四萬一六八八戶，增加一萬三三八六戶，每戶平均金額為一一一一元。

林延文說，自用住宅用地稅率最低為千分之二、公共設施保留地千分之六、工業用地千分之十，其餘土地地價稅採累進差額，稅率從千分之十至千分之五十五，去年十一月開徵地價稅，各界怨聲載道，行政院特別將申請自用住宅用地稅率從九月廿二日延長至十一月卅日，若適用自用住宅用地稅率，只有一般稅率的五分之一。

林延文也呼籲民眾收到繳款書時，要確認納稅義務人姓名、地址、課稅土地、面積及稅地種類等是否正確，若名下土地符合自用住宅用地規定，但繳款書「稅地種類」卻是「一般土地」，代表民眾尚未提出申請，可透過書面或網站提出申請，核定後即可適用新的稅率。

另地價稅繳納至卅日截止，金額在兩萬元以下者，可至超商繳納，地方稅務局桃園區成功路總局及四個分局接受行動支付、信用卡，民眾可多加利用。