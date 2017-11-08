〈北部〉仁美開發案 市政顧問、吳志揚前秘書涉收賄

2017-11-08

農地欲變更為工業用地 拉抬價值

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市楊梅區仁美里黃姓、梁姓男地主及魏姓女地主等人，要透過產業創新條例申設產業園區，將農地變更為工業用地、拉抬價值，二○一三年間集資四千餘萬元「活動費」，搭上前桃園縣長吳志揚當時的隨行秘書鄒德道，涉嫌行賄一百萬元與市價約一五○萬元的ＢＭＷ轎車協助活動，後因吳志揚參選首屆桃園市長失利，地主們找上自稱與市長鄭文燦熟識的男子張日介，白花了一○五○萬元沒下文，續又搭上無給職市政顧問王成發與商人陳星旭，給付一五○萬元活動，土地變更案仍然卡關；案經桃園地檢署接獲檢舉偵辦，前天指揮廉政署與桃園市調處兵分十四路發動搜索、約談，昨晨複訊後將鄒、王、陳以十、廿、五十萬元交保，張男聲請羈押禁見獲准，地主等人也分別交保。

桃檢肅貪專組檢察官吳宗憲六日上午指揮廉政署、桃園市調處等單位，搜索鄒住處等十四處，查扣相關文件、行動電話、犯罪所得等物，並傳喚被告及證人共廿八人。

地主集資四千萬元 當活動公關費

檢方調查，黃、魏、梁等多名地主，欲依據產業創新條例申設產業園區，將楊梅區仁美里農業用地轉編為工業用地，計畫集資四億元做為公關費，並以梁男妻子帳戶先集資四千萬元「展開活動」。

二○一三年間，黃男等人搭上鄒德道（卅五歲），送百萬現金與ＢＭＷ一系列轎車做為疏通相關公務單位的酬謝，鄒將車子登記在母親康姓友人名下，接著安排黃等人，與當時的城鄉發展局（現都市發展局）、地政局等官員見面；鄒另要求時任楊梅地政事務所主任余郁芳（五十五歲），協助地主們「插隊」申請土地分割，並優先處理完成測量，余則收受黃致贈市價約四萬元的磁製聚寶盆。

二○一四年底，因吳志揚競選市長失利，土地變更案延宕，黃姓、魏姓地主找上自稱與市長鄭文燦熟識的張日介，給付一○五○萬元打點市府官員；張當時曾以民眾陳情名義，安排地主們與鄭文燦見面，但鄭並未允諾要求。後來地主們認為張男使力有限，另透過管道搭上市政顧問王成發（五十七歲）與陳星旭（五十五歲），給付一五○萬元協助打通關節，而土地變更案至今仍未完成。

檢方指出，鄒、王應訊都坦承收錢辦事，願繳回不法所得；張男辯稱收到的千萬鉅款，是地主等人投資他經營牙醫診所事業，但檢方查無此事；張男另稱，梁姓地主取回其中二百萬元，梁應訊坦承此事。

檢察官複訊後昨清晨分別將鄒及余郁芳依「貪污治罪條例」不違背職務收受賄賂等罪嫌，分別以十萬元及五萬元具保，王成發與陳男分別以廿萬元及五十萬元具保，黃姓地主等人分別以五萬元至五十萬元具保；收了千萬元的張男因有逃亡、串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。