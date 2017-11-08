〈北部〉花蓮重慶市場周邊髒亂 公所清除路霸

2017-11-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市最大的傳統市場重慶市場，周邊臨時攤販聚集，生財工具、箱子堆放在人行道上，遭民眾貼網批評：「有夠髒亂的」，花蓮市公所清潔隊會同花蓮警分局執行路霸清除工作，公所也請民眾支持打造乾淨美麗的市容。

觀光客投書媒體、網路指出：「我真不敢相信，馳名國內外的花蓮東大門夜市緊鄰的路邊是如此地髒與亂，政府怎麼會放任下去，這不是一天二天的事，半年前我到花蓮是如此，半年後還是如此，觀光都市的品格都盡失。」認為花蓮市東大門夜市、重慶市場附近博愛街、自由街、重慶路等路段，道路、人行道被流動攤販占據營生，收攤後營生工具還放在路旁形成路霸。

花蓮市公所指出，儘管攤販是為了生計，但市公所不鼓勵占據道路的行為，目前公有市場內仍有空的攤位可以承租，有意承租的攤販可以向市場管理所或至各市場辦公室洽詢。

花蓮警分局表示，上週開始先在重慶市場、夜市周邊張貼公告，要求佔用人三天內自行清除人行道、道路上妨礙交通的物品，否則將依道路交通管理處罰條例、廢棄物法令規定，視同廢棄物清除，本週一開始配合公所清潔隊執行清道專案。

花蓮市清潔隊分隊長徐世樺說，為避免清運時有所爭議，執行作業過程現場全程攝影，確認無貴重物品且屬廢棄物後才清運上車，清運的物品包括保麗龍空箱、帆布、木頭、塑膠籃等，其中以水泥灌注的輪胎與桶子在搬運時最為吃力，需要三至四人才能順利搬上車。