〈北部〉礁溪文聲復健院擬拆 文史人爭列古蹟

2017-11-08

宜縣府現勘後列管 今審查

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕有四十六年歷史的宜蘭縣礁溪鄉文聲復健院，用特殊溫泉池水療法，為小兒麻痺患者開啟光明人生；而今傳出天主教台北總教區有意拆除挪作它用，引發文史工作者及受過復健院照顧患者反彈。宜蘭縣文化局現勘後將復健院列管，今天召開文資審議委員審查，決定是否列入古蹟保存。

曾助逾千小兒麻痺孩童

礁溪天主堂於民國五十二年興建，文聲復健院是天主堂神父有感於小兒麻痺孩童，除開刀接受治療，更需要長期照顧，透過國內外人士捐款及發行愛心行動券，共募得一百二十萬元在五十九年興建，翌年啟用，作為小兒麻痺孩童生活、復健及定期複診的場所，曾幫助過千餘名孩童。

不過，文聲復健院因不符新的建築法規，八十四年功成身退，空間長期閒置；僅在週日才有教友出入天主堂彌撒，面積兩千多平方公尺基地杳無人煙。天主教台北總教區打算將天主堂、文聲復健院拆除重建，引來曾受過照顧的小兒麻痺兒與文史工作者反彈，向宜蘭縣文化局提報為文化資產，希望爭取保留。

文史工作者：留下慈愛故事

燦景古建築研究工作室主持人葉永韶指出，復建院神父羅文思在台灣奉獻五十年，認真的把小兒麻痺孩子找出來治療、讀書與復健，這種慈愛的故事必須被留下，讓更多人知道，羅神父上個月才回荷蘭，就傳出建築要拆除，真的很遺憾。

葉永韶說，如果建築消失，故事就不會有人記得，應用其它方式再利用，復健院是大眾捐款興建，廣義來說是公共財，公部門應該介入幫忙。

教會：年久失修 打算重建

天主教台北總教區指出，爭取將礁溪天主堂、復健院列為文化資產的提報人，事先未知會教會也沒有溝通，縣文化局突然來一紙公文說天主堂等建築被列冊追蹤，有種財產權被剝奪的感覺，復健院年久失修，持續花錢整修不是辦法，基於讓教友有更好的使用空間，才會有重建打算。

宜蘭縣文化局文化資產科表示，文化局沒有預設立場，是否列入文化資產？交由今天的文化資產審議委員會委員決定，各方的看法都會是委員們的參考的依據。