〈北部〉頭份交流道治塞 苗栗爭路肩開放拉長

2017-11-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕中山高速公路頭份交流道於上下班交通尖峰時段，周邊市區道路，車流嚴重回堵，地方抱怨許久，苗栗縣長徐耀昌也呼籲交通部國道高速公路局延長開放路肩範圍和時段。苗栗縣警察局、頭份市公所與高公局人員昨天會勘，雖地方提出多項建議，高公局仍以安全為由未能同意，壅塞情形仍無解。

縣警察局交通警察隊提出三項改善建議；首先針對車輛開放行駛路肩，時段從原本的下午五點至晚間八點，放寬為下午四點到晚間九點，範圍也從匝道口四百公尺處往北循國道多延長一公里，盼能紓解尖峰時段車潮。

另，與平面道路縣道一二四甲線會車造成回堵或車流衝突情況，也建議將原有的三線道改為四線道，外側規劃為右轉專用道，有利下國道車輛匯入。北上往新竹路段，則建議從原本的單線道改為雙線道，增加車輛容納數量。

高公局︰無助車流紓解

但高公局回應，關於路肩開放，根據過去車流量統計，現今路肩開放時段，平均每小時有一千兩百車次行駛，即便提早及延後一小時，車流量則減半為每小時六百車次，仍無助於解決尖峰時段塞車問題，再加上開放路肩行駛範圍若向國道延伸一公里，則車道寬度恐不足三公尺，不符規定恐有安全疑慮。

另， 匝道口與一二四甲線行駛車輛會車回堵問題，高公局表示，現有路幅寬度有限，即便拆除分隔島也無濟於事，難再開闢第四車道。

而北上往新竹路段增加一車道，高公局也認為，原有的路幅寬度約八公尺寬，若增劃設成雙車道，再加上路肩，會使車道過於限縮，執行上也有難度。

匝道口設紅綠燈將再研議

頭份警分局交通組也建議在匝道口與縣道一二四甲線設置紅綠燈，藉此調節雙邊車輛，避免交錯搶道發生意外。高公局也認為，交通號誌的設置也須縣府配合，若車潮調節不當，恐反而使高速車輛回堵更加嚴重，將再行研議。