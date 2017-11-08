〈北部〉空軍基地25日開放 竹市人搶先看

2017-11-08

21、23日市民獨享參觀

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹空軍基地將於二十五日開放全民參觀，新竹市政府向軍方爭取到二十一、二十三日兩天為市民「獨家」專屬參觀日，只要設籍在新竹市就可憑身分證入場，提前欣賞精彩的戰機衝場與性能展示。

將有戰機衝場、展示

軍方指出，二十一、二十三日兩天將提供新竹市民獨享好康，提前開放參觀，屆時會有三型主力戰機開幕衝場、雷虎小組特技操演及IDF型機與Ｆ︱十六型機、幻象型機單機性能展示、憲兵重機操演。兩天活動都是從上午八點到中午十二點，只要設籍在新竹市，就可憑身分證入場。

兩年一度的新竹空軍基地開放，總吸引民眾前往參觀，人潮擠爆營區，被視為國軍重要活動，為避免交通阻塞，市府交通處規劃交通疏導措施。

周邊規劃停車場與交管

交通處交通工程與管理科科長林立偉說，二十一、二十三日這兩天空軍基地周邊，規劃樹林頭夜市停車場、福林重劃區停車場供民眾停車，中正路與吉羊路則進行管制封閉。

二十五日開放全民參觀，市府規劃六處停車場、共九千個汽車停車位、一萬個機車停車位，包括牛埔夜市、樹林頭夜市、東區世博館、福林重劃區、南寮漁港、海山漁港等停車場，其中福林重劃區只提供機車停放。

林立偉表示，市府另規劃接駁車兩百五十六個班次，每人酌收十元，一次消費可享去、回程接駁，不提供找零，民眾須自備零錢，但未滿十八歲與六十五歲以上免費。