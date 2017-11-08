〈北部〉綠捷排除國車 監督聯盟批扼殺軌道產業

2017-11-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園捷運監督聯盟」昨天召開記者會，呼籲桃園綠線捷運機電標工程要給國車國造機會；召集人牛煦庭表示，蔡英文總統今年三月參觀台灣車輛公司（簡稱台車）時宣示要發展國內軌道工業，但綠線捷運機電標工程的招標規範卻大玩文字遊戲，將台車排除在外，質疑市長鄭文燦打臉蔡總統。

市府：捷運無人駕駛 安全性要求高

市府捷運工程處總工程司林義昌對此表示，捷運工程為無人駕駛，安全性要求較高，且與軌道工程不相同，因此無法變更規範，另規範也要求車廂得標的國際廠商必須和國內廠商合作，絕非扼殺國內產業。

台車公司副總經理周開誠昨受訪表示，台車是國營的軌道車輛製造商，公司連時速一百三十公里自強號都能製造，何況是時速八十公里捷運車廂，台車只訴求將招標規範的「具備捷運工程實績」改成「具備軌運工程實績」，只求給台車一個公平競爭的環境；他並說，規範要求國際廠商與國內廠商合作根本是幌子，以機場捷運為例，車廂美其名是由台車公司製造，但全車日本進口，台車只有「鎖螺絲」的份。

「桃園捷運監督聯盟」由牛煦庭、史碩仁、戴兆華等人籌組；牛煦庭說，前瞻計畫軌道建設高達五千億元預算，就是要推動「國車國造」帶動產業；公共工程委員也要求前瞻計畫採購策略，儘量避免不利我國廠商情形，但桃園市政府卻故意將台車排除在外。

史碩仁說，綠線捷運招標規範等於判了國內軌道產業死刑，台灣企業界最無助的就是台灣的競爭力，往往都被崇洋媚外的政客所扼殺。

戴兆華表示，台車要求將捷運系統改為軌道系統被拒，退而求其次希望在分包情況下，能有一半車廂關鍵零組件在國內製造，卻也被拒絕，如此台灣產業哪有生存空間。