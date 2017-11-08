〈中部〉新社花海見「鬼怪」 蕎麥花任意門耍浪漫

2017-11-08

〔記者歐素美、張軒哲／台中報導〕新社花海重現韓劇「鬼怪」場景，讓民眾置身浪漫的蕎麥花田！預定十一日開幕，但已有不少民眾「先睹為快」，立委江啟臣昨邀農委會等單位會勘，希望新社花海與地方結合「轉型」，愈辦愈好；后里中社花市「百合花季」昨也開幕，請來外國舞者在百合花田中翩翩起舞，熱鬧有看頭。

佔地31公頃 11日起展至26日

新社花海將於十一日至廿六日舉行，新社種苗繁殖場場長張定霖表示，新社花海佔地卅一公頃，主展區以棋盤式桌布為設計概念，還有可食地景區及蕎麥區，新社花海將轉型與社區合作，並加強在地綠美化。

種苗繁殖場農場主任陳學文表示，這次新社花海重現韓劇「鬼怪」場景，種植兩公頃的蕎麥，並設置穿越時空的任意門及卅公尺步道，讓民眾置身浪漫氛圍中。新社花海活動期間，每逢週六、日，在太原火車站及豐原火車站提供接駁車服務，服務時間為上午八點半至下午四點，約半小時一班。

后里中社花市 百合花季開幕

立委江啟臣昨邀農委會相關單位到場會勘。他表示，新社花海是新社的印記及LOGO，建議種苗場在有限的經費下，可以結合客委會、在地等資源，帶動地方發展；新社區農會總幹事羅文正則希望新社花海能以農會為平台，遊客在參觀花海後，也能到新社採果、住民宿，讓農友真正獲益。

后里中社花市克服平地種植季節的障礙，利用冷藏低溫及遮光等技術，讓百合花搶先在十月開花，百合花加上萬壽菊、七彩鳳仙、一串紅、鼠尾草等六公頃花田，美不勝收，花市昨舉行百合花展開幕活動，邀請烏克蘭舞者在百合花田中熱舞，宛如花蝴蝶穿梭其中，與花爭豔，讓遊客大飽眼福。

業者賴啟文指出，中社花市目前共展出LA、LO、姬百合及鐵炮等四大類型百合花，約十五種以上。其中， 姬百合有白天使、LA有布林迪亞、佩維亞、LO有特里昂菲特等，都是國內花卉市場相當罕見的品種，台中市民憑證件即日起到十一月底入園享半價優惠。