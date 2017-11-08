〈中部〉五個全台第一 「台中學」11月下旬出版

2017-11-08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文化局今年將啟用百年的台中火車站第二代站體、第二市場及百歲冥誕的膠彩畫大師林之助等故事編成「台中學」叢書，市長林佳龍盼透過叢書發表，讓台中的歷史文化更易讀、愛讀，推動文藝復興。

林佳龍指出，適逢台中市建城百年，台中今年推動系列百年文化城回顧展望活動，包括出版台中學叢書，以台中火車站、第二市場、中央書局、天外天劇場及林之助等五個主題，介紹台中市的百年城市風華，也讓「台中學」越來越豐富。

林佳龍說，市府推動台中學長程計畫，其中台中學叢書精選具生活性、共鳴感及囊括山海屯城的主題，以說故事形式，將文史資料融會貫通、深入淺出地表達，加深閱讀的趣味性，更盼藉此推動台中文藝復興，讓民眾認識台中曾有的光榮歷史，認同台中，共創台中美好的未來。

文化局指出，今年選入台中學的五個主題分別是「全台第一」，包括台中火車站是見證台鐵全線通車的第一驛站；第二市場是日治時期第一個五星級的市場；中央書局為日治時期全台規模第一的中文書店；天外天劇場是日治時期全台規模第一的民營歐式劇院；林之助是台灣膠彩畫第一人。

文化局指出，為使叢書更易於閱讀、貼近常民文化，台中學叢書撰寫時，不以研究調查為主旨，以普羅大眾為讀者，用說故事的方式將文史資料融入散文，透過口語式書寫來闡述。

文化局指出，台中學叢書十一月下旬出版後，民眾可在台中市立圖書館各分館借閱，另可在國家圖書館門市、五南文化廣場、各大實體書店及網路書店購得，每冊三百元。