〈中部〉輪胎好漢坡難爬 議員催生階梯步道

2017-11-08

登頂一覽大肚、烏日 吸引民眾挑戰

〔記者陳建志／烏日報導〕烏日區知高圳步道有著沿圳溝修建而成的枕木步道，沿途可看到潺潺流水，加上高低落差不大，適合全家出遊，獲選為全國五條絕美秘境步道之一，緊鄰知高圳步道的一處「好漢坡」，因登頂可飽覽大肚、烏日景色，成為許多人順道攀爬的步道，只是利用廢棄輪胎鋪成的階梯因簡陋、落差大，行走不便，民眾都希望市府早日鋪設階梯步道，成為串聯知高圳的景點。

流經烏日、大肚的知高圳，汲取筏子溪的溪水，成為烏日、大肚等地灌溉水源，沿圳溝設置的知高圳步道，沿途可看到圳溝流水，還可看到引水橋，以及滿布樹根的老榕樹等多變景色，每逢假日吸引許多民眾來此地健行，更被網路票選為與台北天母水管路古道、宜蘭見晴懷古步道齊名的全台五條絕美秘境步道之一。

議員願協調地主供地闢步道 市府樂見

市議員吳瓊華表示，知高圳步道吸引許多民眾慕名而來，距離步道終點不遠處，還有一條山友命名為「好漢坡」的登山步道，近日接獲民眾陳情，抱怨知高圳步道沿途標示不清楚，尤其是「好漢坡」，雖有熱心民眾以廢棄輪胎鋪成階梯，但因落差過大，且不夠扎實，行走時一不小心就可能受傷，建議市府應儘快鋪設階梯步道，讓登山健行的民眾通行更安全，願意協調地主出具土地使用同意書，讓工程順利進行。

一位張小姐昨天和同事來爬好漢坡，她說，因好漢坡較有挑戰性，登頂後，還可欣賞美麗的風景，已經走過好幾次，但輪胎階梯間落差過大，每次下山時都感覺很吃力，希望能早日改善。

市府觀光旅遊局觀光工程科表示，該條步道景色優美，確實吸引許多民眾前往登山健行，但因土地屬私人所有，若能取得土地使用同意書，將可規劃施作一米五到二米寬的階梯步道，為方便年紀大的民眾登山，會一併規劃在步道兩側設置護欄。