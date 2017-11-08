〈中部〉世界麵包冠軍回家鄉 考慮鹿港開店

2017-11-08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港之光！剛拿下世界麵包冠軍陳耀訓昨天偕妻返回鹿港家鄉，受到熱烈歡迎；陳耀訓國小畢業獲頒縣長獎，進入叛逆青春期，只想跟朋友一起玩樂，高一就辦休學，投入製作麵包工作，他昨天特別公開感謝家人全力支持，讓台灣麵包可以站上世界舞台，非常感恩！

陳耀訓昨天為鄉親製作荔枝草莓冠軍麵包，採用大湖草莓泡在荔枝酒裡，這款麵包是國家特色麵包比賽項目，主要是要呈現台灣特色，要跟鄉親分享榮耀。

「鹿港國小畢業可是拿縣長獎！」陳耀訓的父親陳清河、母親許秀絹說，耀訓今年三十六歲，在家排行老三，當年就靠縣長獎，不必考試，就進入私立中學念書，但他適應不良，還寫小紙條說「不要再念私中了」，父母尊重小孩的意願，轉回鹿港國中念書，再考入鹿港高中會計科，念了一年就辦休學。

陳父坦言，覺得孩子既然無心課業，不如學個一技之長，他看到耀訓陶塑有天分，可以往麵包之路發展，就送到朋友位於高雄食品加工廠當學徒。

「那時就是愛玩！」陳耀訓說，常常跟著朋友四處玩樂，當父親提議去高雄學做麵包，心想可以離家「自由了」，開心的答應，結果才發現當學徒很辛苦，卻又喜歡上「每天都不一樣」的麵包人生，退伍後毫不考慮繼續做麵包。

擁有一身台式麵包好功夫後，陳耀訓十年前又跟著日本師傅「從零開始」學習日式、歐式麵包，六年前才在高雄開店，今年前進法國參賽，選用台灣原住民香料馬告，以及台灣水果鳳梨、荔枝、草莓等等來搭配創作，融入鹿港廟宇民俗文化，呈現祥獅獻瑞主題，奪下世界冠軍。

陳耀訓的哥哥陳智葟認為弟弟是個很有想法的人；陳耀訓表示，在拿到世界冠軍之後，就是繼續做麵包，因為他就只會做麵包，這也是他的興趣，未來也不排斥在台中開店，家鄉鹿港也會是考量之一。