〈中部〉社福預算增多 仁愛鄉民享好康

2017-11-08

自然死亡補助 3萬調至5萬元

〔記者佟振國／仁愛報導〕福利真的很不錯！南投縣仁愛鄉公所運用砂石標售所得，已連續八年為全鄉民眾投保意外險，也配合社福預算陸續加碼補助國中小學雜費、幼兒園午餐費與全民健保第六類保費，近兩年又增加老人全口假牙補助，今年總金額從五百萬元再調整為八百萬元，明年也比照辦理，希望嘉惠鄉內更多長輩。

有鑑於仁愛鄉幅員遼闊，許多部落更位處偏遠，道路狀況不佳與就醫不便，為保障民眾發生意外事故後的權益，前鄉長張子孝從民國九十八年起即運用野溪疏浚的砂石標售回饋金，在縣內率先開辦鄉民團體意外喪葬補助保險，每年編列約一千萬，鄉民不幸意外身故，理賠五十萬元，一般身故也補助三萬元，已持續八年。

公所社會課表示，最新的鄉民團體意外喪葬補助保險從今年十一月起至明年十月卅一日則是做出調整，意外身故補助五十萬元降為卅萬元，自然死亡補助則由三萬元調高為五萬元，並非保障福利縮水，而是考量近兩年意外死亡人數降低，都不超過十人，反而自然死亡人數增加，決定進行微調。

老人裝假牙 每人最高4萬元

縣府推動的全縣老人裝置全口假牙補助，由於名額有限，鄉公所再加碼，從一○五年起編列五百萬元補助鄉內老人裝假牙，每人最高四萬元，明年比照今年增加為八百萬元，每年能嘉惠至少二百位長輩。

公所指出，至於鄉內國中小學生學雜費、幼兒園午餐費持續補助，採實報實銷，估計一年約一千五百萬元，至於健保第六類弱勢民眾自付保險費，也從民國一百年持續至今，每年約一百萬，總計四項社會福利支出即高達三千四百萬元，但每年砂石標售所得愈來愈不穩定，仍得編列預算支應，也是沈重的負擔。