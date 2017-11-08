〈中部〉嘉市中小學聯運 出現1選手獨泳

2017-11-08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市中小學聯合運動會本週一開幕，游泳項目前、昨天在大業國中舉行，但有民眾觀賽發現包含高中女子組兩百公尺蝶式、個人四百公尺混合式、國中女生組兩百公尺蛙式，雖有三個人報名成賽，但現場兩人未報到或棄權，最後僅一人比賽、不戰而勝，質疑政府長年推廣游泳課，卻少見選手競技參賽，應檢討改善。

高女200米蝶式、國女200米蛙式

嘉市府教育處長余坤龍表示，為鼓勵學生參賽，只要有興趣都可報名，成績符合標準將被選拔為參加明年全國中等學校運動會選手，然而受少子化影響，學生人數下降，今年參賽人次也減少；游泳課主要教學生如何游泳自救，但會游泳跟參加比賽程度仍有差別，可能因此影響學生參賽意願。

教育處體育保健科長李佳曄說，去年起委託博愛游泳池成立少泳隊，另針對大業國中補助經費，希望培育更多的競技選手。

嘉義市消防局義勇特種搜救隊副隊長鄭榮貴前天到大業國中觀看游泳比賽，質疑市府每年花經費讓學校上游泳課、辦運動會，部分比賽項目僅一人參賽，有比賽就有獎，「能栽培出優秀的運動員嗎？」市府應思考檢討。

學校上游泳課 培養不出選手？

依據嘉市府資料，中小聯運參賽人次前年五千三百○四人次、去年五千七百八十六人次，到今年五千一百一十二人次，今年人數最少，以游泳項目的國中女生組兩百公尺蛙式，前年九人報名最多，去年四人、今年三人，逐年遞減。

游泳教練劉晏成表示，不只嘉義市，嘉義縣也有同樣情形，政府長期挹注經費補助國中、小學校上游泳課，然而一百公尺以上的長程比賽項目，參賽人數卻很少，成績無法提升，縣市政府都應檢討「問題出在哪」；他認為，精進泳技要花時間、金錢，國、高中生有升學壓力就會中斷，應提高學生參賽誘因，此外，除教會學生游泳，應分級為有興趣學生上進階游泳課，對培育選手有幫助。