〈中部〉空品亮橘燈 中火昨凌晨降載3小時

2017-11-08

〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕中南部昨天受到微弱東風、東南風影響，台中位於中央山脈背風面，風場微弱，空污持續累積，空品不良，空氣品質測站幾乎呈現一片警戒橘，對敏感族群不健康。環保局提醒這波空污將持續至九日，台中火力發電廠在昨天凌晨降載三個小時，並持續視空污情況準備降載。

環保局表示，中南部空品普遍不佳，昨日中午最差，十六個測站中，有十四處亮橘燈，到了晚間風力增強，仍有多處還是橘燈，且根據氣象預報，這三天都維持相同天氣狀況，空污持續不良。

昨天從桃園、台中到高雄空氣品質均差，有卅五座環保署空品測站為警戒橘到不良紅（對所有族群不健康），尤其高雄亮紅燈，環保署將電廠降載機制納入全國空污應變項目，啟動台中火力發電廠在凌晨三時到六時離峰用電時段，做預防性降載，降載量七百三十百萬瓦（ＭＷ），為南部空污減壓。

中火昨天降載包括一號機做工程大修，停機降五百五十百萬瓦，其他二至十號機組降載二十百萬瓦。環保局指出，如果空品持續惡化，到達即時PM2.5濃度在71μg/m3，也會通知在用電安全下啟動降載。

環保局長白智榮指出，目前已啟動二級預警因應措施，通知重大工地加強道路洗掃作業，抑制道路揚塵、加強稽查露天燃燒行為、教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息等。

另外，弘光科技大學環境與安全衛生工程系，舉辦「環你健康日」活動，免費安排檢測頭髮重金屬，檢測頭髮是否遭環境污染，或是飲食把重金屬吃下肚。