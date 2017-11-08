〈中部〉空品數據 校園空氣盒子高出測站2倍多

2017-11-08

東光國小測PM2.5達70μg/m3 太平測站僅29

〔記者張菁雅／台中報導〕市府在二百卅二所國小試辦空氣盒子監測空氣品質，但市議員謝明源七日質詢時指出，空氣盒子與空氣品質測站測得的數據常有落差，例如，前天上午東光國小空氣盒子測出細懸浮微粒70μg/m3，太平測站卻是29μg/m3，相差二倍多。建議教育局應授權學校可參酌空氣盒子的數據，做為是否減少戶外活動的判斷依據。

謝明源表示，目前各國小懸掛空品旗的顏色，是由各校指派專責人員於每日上午八時及下午一時，查詢空氣品質測站的數據，但全台中空品測站只有十六站，能否立即反映各校區域的空品變化？

謝明源舉例說，以十一月六日上午為例，同一時間，太平測站測得的細懸浮微粒是29μg/m3，但附近各校空氣盒子測得的數據卻不同，建功國小出現60μg/m3、軍功國小62μg/m3、大坑國小66μg/m3、東光國小70μg/m3，差距最高達二倍多。

議員建議授權學校 彈性減少戶外活動

他也說，由上述數據可看出，在空品測站監測範圍內，不同區域的空氣品質，可能因為與空品測站距離、位置的不同而有落差，甚至出現不同的空污等級，影響學校是否應減少戶外活動的判斷。兒童是空氣污染的易受感染族群，為了更周全保護師生健康，在出現空品測站與校內空氣盒子數據落差極大的狀況下，建議教育局應給予學校彈性空間，參酌空氣盒子的數據，將戶外課彈性調整成室內課。

教局10天內提方案 環局指應回歸專業

對此，教育局長彭富源表示，空氣盒子監測值易受微環境影響，目前學校戶外活動均依據教育部訂定的標準流程進行，空氣品質指標以台中市十六個測站為準。至於學校能否參酌空氣盒子數據，教育局會在十天內和環保局研商，找出最合適的方案。

環保局則表示，空氣盒子數據易受環境因子影響，所測數據往往與專業空品測站偏差大，且未經嚴謹品管及校正措施，許多縣市都不建議將空氣盒子數據做為空品指標唯一參考數據，仍應回歸專業監測站。

另外，台中市原鄉文化協會去年即發起民間認養空氣盒子，總幹事江慶洲表示，空氣盒子通常設在高度二公尺左右的地方，根據他的經驗，監測範圍約方圓三百至五百公尺，呈現的是空品即時數據；官方測站呈現的則是平均數字，且是十至十二公尺高的大氣空品。

江慶洲指出，市府說空氣盒子易受環境影響，但再怎麼影響，也是機器測出、客觀的數字，現在國小各設一台空氣盒子，市府如果對數據有疑慮，可以每校設置三、四台，採取平均值，當空品惡化時，提醒師生自我防護。