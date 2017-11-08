〈中部〉鳥嘴潭人工湖將動工 地方︰抗爭到底

2017-11-08

〔記者佟振國／南投報導〕列入前瞻基礎建設計畫的南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖計畫，主體工程預計明年下半年就要動工，水利署中區水資源局昨再召開工程計畫公開說明會，但與會民眾不滿土地徵收價格、相關回饋措施及未來是否劃設水源保護區等問題均未定案，怒嗆中央官員別再搞成「苗栗大埔案翻版」，也誓言抗爭到底。

水利署中區水資源局副局長陳建成表示，針對土地所有權人對土地徵收價格有意見，已委託不動產估價師重新評估，結果預計月底出爐，最快十二月中旬再召開協調會，至於人工湖完工後不傾向劃設水質水源保護區，中央也會依固定公益支出回饋地方。

為解決彰化地區因超抽地下水衍生地層下陷與危及高鐵行車安全，行政院於一○四年度核定烏溪鳥嘴潭人工湖計畫，有效蓄水量可達一千四百五十萬立方公尺，增供地面水源每日廿五萬噸，穩定民生、農業用水，減緩彰化地層下陷危機。

與會議員林永鴻、鎮代蔡銘軒、莊惠惠、簡萬梓等人均認為土地徵收價格不合理，協調價購每分地僅三百五十至四百萬元，但周邊農地市場交易行情已達一千二百萬，中央、縣府卻忽踢皮球，視為異常交易，毫不重視。

縣府顧問葉文心則為縣府喊冤，強調縣府立場很簡單，未保障地主權益與回饋地方，就不配合辦理徵收，中央才有委託不動產估價師重新評估的動作。有民眾痛批，鳥嘴潭人工湖納入前瞻計畫，卻是犧牲南投的土地與水資源，好處全讓彰化佔盡，彰化也應回饋南投。

南投、台中水利會也憂心鳥嘴潭人工湖完成後會影響農業灌溉用水，要求中央落實照顧農民承諾，優先供應農業灌溉用水。