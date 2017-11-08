〈中部〉排廢遭停工紙廠 捲土重來踢鐵板

2017-11-08

東泰申請廢水排放許可證

〔記者陳冠備／芳苑報導〕位於芳苑鄉的東泰生技紙業公司因未有廢水排放地面水體許可證就逕行排放廢水，而且多次排放廢氣，讓附近的新寶國小學生不得不戴口罩上課，在一○三年底被彰化縣環保局勒令停工，沒想到該公司最近又重新申請廢水排放地面水體許可證，令當地芳苑鄉民不滿，認為若准許其復工，將會嚴重污染當地文蛤養殖業，昨上午上百村民集結抗議，並大吼「滾回去」、「拒發許可證」！

東泰生技紙業公司成立三年間因未擁有廢水排放地面水體許可證，就逕行繞留排放廢水，而且多次排放廢氣，遭環保局處分六次，總罰金高達一四六萬元，並於一○三年底對其勒令停工。而與該公司關係密切的華德美紙業公司（位於埔心鄉），也在今年十月間遭彰化地檢署查出以暗管偷排廢水，且其排放戴奧辛超標，目前也被勒令停工。

芳苑鄉民怒嗆︰滾回去

而東泰公司於今年十月間，重新向環保局提出廢水排放地面水體許可證申請。由於東泰公司就是華德美排放戴奧辛超標被起訴的鍋爐操作業者，兩家公司的實際負責人還是岳母與女婿關係，加上華德美前身為東麗紙業，營業期間就處分二十二次，可說「前科累累」，讓當地居民驚恐，立刻成立自救會並向立委洪宗熠、彰化環保聯盟等單位陳情，希望共同抵制。

芳苑鄉反污染自救會會長林濟民表示，東泰紙廠為了復工，口口聲聲保證不會再犯，可是其「關係企業」華德美在日前才被「抓包」，這種公司已經沒有誠信跟良心，講再多話都不能相信，如果縣府讓其復工，芳苑的養殖漁業「就去了了」。

反東麗紙廠自救會會長林連宗，東麗紙廠相關企業污染不斷，二十年前地方就組織抗爭，卻遲遲不遷廠還放任破產，去年公司遭法拍，原以為不會再回來，想不到還能申請復工，真是可惡，希望政府單位拒發許可證。

環保局︰審查後已退件

環保局表示，東泰公司重新申請的廢水排放地面水體許可證，已於十一月二日審查後退件，面對多次違反水污染防治法的事業，環保局除要求設置水質水量自動連續監測設備，並組成專家學者審查會，以更嚴謹的態度審核，捍衛環境正義。至於東泰紙廠昨日大門緊閉，記者撥打大門外聯絡電話也無人回應。