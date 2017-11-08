〈中部〉（雲林）光電板回收 議員促訂自治條例

2017-11-08

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣積極推動「種電」，縣議會國民黨團昨質詢指出，工研院尚不知如何回收光電板，未來汰換的光電板將成為環境新災難，要求縣府訂定「雲林縣太陽能板回收自治條例」，規範回收機制，降低環境污染風險。

議員李明哲、林建鴻表示，總統蔡英文宣示要建置廿GW太陽光電，必須使用七千萬片光電板，以年損率三％計算，每年約產生二百萬片廢棄光電板，約四萬噸廢棄物，若缺乏回收機制，勢必嚴重影響環境。

清洗液是否污染土壤 也應防範

另清洗太陽光電板可能會溶出乙二醇、聚乙二醇等化學物質，會不會污染水質、造成土壤酸化，都是發展綠電必須面對的代價與風險，政府不能一味發展綠電卻忽略可能的危害，更須儘早尋求防治對策。

林建鴻、李明哲建議縣府須制定「雲林縣太陽能板回收自治條例」，要求業者提出回收基金及辦法，未來才有經費處理綠電廢棄物，在自治條例未訂定前應暫緩推動綠電。

雲林縣長李進勇指出，發展綠能替代火力或核能發電的目的都在減少對環境的衝擊，相關政策、法令需要明確訂定，縣府積極取經外國經驗，盼能有效率發展綠能建設同時兼顧環境安全，不會因為推動綠能建設放棄對農業發展與環境保護的關注，議員的建議將會仔細評估考量。

農業處長林慧如表示，綠電是否造成土壤酸化還沒有評估資料，現階段地面型光電只能在不利耕作農業區施作，面積約一千四百四十公頃，不會影響農業。