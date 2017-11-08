〈中部〉（雲林）半數農地專用 雲縣府批國土規劃失當

2017-11-08

〔記者林國賢／雲林報導〕「全國國土規劃」雲林縣約一半農地將劃入「第一類農地」，除農業外不得做其他使用，雲林縣長李進勇抨擊規劃失真、失當，嚴重剝奪雲林發展機會與農民權益，必須重新檢討規劃。

第一類農地 比農特區多8千公頃

李進勇昨天在議會表示，農委會採用二○一一年全國糧食安全會議所訂定二○二○年糧食自給率目標，雲林縣有六萬三千多公頃農田劃為第一類農地，比過去劃定的「農業特定區」還增加八千多公頃，未來連蓋農舍、資材室都不行，更遑論是施作必要農水路等基礎建設，這項規劃完全忽略人口老化、地層下陷與農民生計發展等需求，令人無法認同。

李進勇指出，雲林縣高鐵以西屬嚴重地層下陷區，農委會在農地分級中將其列為高耗水的農業用地，不符合現況，更背離土地規劃精神，讓富者越富、窮者越窮，也偏離土地使用正義，在維持農地資源的利用上，應保障既有農民的居住權益。

管理財團炒作？ 限制弱勢農民？

雲林縣議員李建昇表示，農田是農民的根本，政府要管的是炒作農地的財團，而不是追殺辛苦耕作的農民，更不要假借「管理」限制農田使用，迫害弱勢農民。

農民蔡秋指出，農民居住與耕作普遍都在一起，農地蓋農舍或資材室是普遍現象，農地分級會造成多大影響政府必須說明清楚，官員不要坐在辦公室大筆一揮，卻讓農民苦嚐惡果。

農民吳建昌說，嚴格管理農地、杜絕財團炒作，他並不反對，但農地農用不應因噎廢食，更不能任憑官員在辦公室紙上作業，憑著空照圖與過去數據劃設農地分區管理區域，農民無法蓋農舍、資材室，要農民如何耕作？請官員們親自到鄉下耕作，看看是否能夠種植。