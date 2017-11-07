〈南部〉打詐全國第一 市警局長：將成立緝毒中心

2017-11-07

〔記者楊金城／新營報導〕台南市新任分局長、刑警、交通大隊長昨天布達就任，市警局長黃宗仁表示，台南市警打擊詐騙績效全國第一，這不是奇蹟，已是神蹟，近期南市刑大也將成立緝毒中心，全力反毒、追本溯源打毒，只要犯罪者敢踏進台南市，一個都不放過。

打詐和反毒、掃黑是當前治安三大重點工作，去年平均每月有一千兩百多人次的車手到台南市提領詐騙贓款，為「全國第一名」，黃宗仁到警政署都要做檢討報告；南市警全力打詐後，今年八月車手到南市犯案領錢次數一度降到一次（最後是廿七次），九月提領次數一度降到零次（最後是卅九次），打詐績效變成全國第一名，黃宗仁到警政署專案報告，可說是「走路有風」。

另台南市刑警大隊近日將成立緝毒中心，全力反毒，黃宗仁也期勉新任大隊長、分局長要督促員警做到不匿報案件，視民如親，為保護市民、保障人權，警察要勇敢使用公權力，「有事，局長負責」，犯罪者只要敢踏進台南市，「一個都不放過」。

昨天到任者包括市警局副局長吳清湖、督察長李政曉、第二分局分局長王森瑒、第三分局分局長呂世明、永康分局長戴崇贒、新營分局長李名昌、白河分局長陳建民、新化分局長許芳毅、善化分局長許坤田、刑警大隊大隊長王清海、交通警察大隊大隊長楊慶裕。