〈南部〉推動單軌捷運 籌備處本月掛牌

2017-11-07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區計畫興建藍、綠線二條高架單軌捷運系統，目前相關計畫正依中央要求進行修正中，市府規劃於一一四年完工通車；為加速推動單軌捷運建設，台南市捷運工程處籌備處預計本月掛牌成立，全力推動南市第一條捷運系統。

負責規劃、環評及用地取得

台南市代理市長李孟諺昨在議會答詢表示，為加速推動捷運建設，市府最近會成立捷運工程處籌備處，做為交通局推動捷運建設的專責單位，專門負責捷運的規劃、環評及用地取得等捷運興建作業。

市議員曾培雅質詢指出，民眾對南鐵地下化及捷運系統有很高的期望，希望市府興建過程應做好交通規劃，減低對交通的衝擊；而南鐵地下化預計一一三年完工，她希望捷運也能加快腳步，屆時南鐵地下化工程及捷運工程能同時完工，以不負市民的期望。

藍線第一期已列前瞻計畫

交通局長林炎成表示，南鐵地下化工程仁德段已動工，施工會分段進行，不會全面施工，各地的平交道也不會同時施作，並會規劃替代道路，該局也會提出交通維持計畫。林炎成表示，藍線第一期已列入前瞻計畫，市府一定會做。

而根據交通局的規劃，藍、綠線採用類似日本沖繩的高架單軌系統，兩條都會做，如果一○九年可以順利動工，預計工期五年，一一四年即可完工通車。交通局預計本月在永華市政中心掛牌成立捷運工程處籌備處，全力推動。