〈南部〉衛武營園區捷運站 閒置1年未啟用

2017-11-07

去年7月驗收 屬國有地致無法營運

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大衛武營國家藝術文化中心通往高雄捷運出入口，去年七月已完成驗收，但因土地屬於國有財產署，礙於國有財產法無法營運，民眾須繞道不便，對此，衛武營籌備處將無償撥用給市府解套，捷運局同意接受，最快半年可啟用。

籌備處將無償撥用 最快半年啟用

文化部斥資經費一○七億元，興建衛武營國家藝術文化中心，打造二廳二院及一座露天劇場，工程歷經六度修正，上月底完工，整個園區占地六十七公頃，其中建物近十公頃，由於驗收需要一年，預計明年十月啟用。

其中施作捷運地下連通道穿越三多一路，全長八十公尺，兩側可供店家營業，並增設六號出口，總經費二．三四億元，去年七月驗收通過，迄今卻拉下鐵捲門，閒置一年多未使用。

近來吸引民眾休閒遊憩，加上衛武營推出藝術祭，許多民眾搭乘捷運前來園區欣賞演出，卻發現通道不開放，必須改走其他出口，再穿越三多路，才能抵達園區，認為繞道不便。

衛武營籌備處主任盧本善表示，因土地屬於國有財產署，依據現行國有財產法，無法作為營運收費，連廣告刊登都不行，原本有意委託捷運公司認養，由對方收取商店收益、廣告刊登，作為水電費收支平衡，每年仍需維護管理費七百萬元。

盧本善評估經費龐大，造成無力負擔，將無償撥用給市府，目前進行到土地分割，最快半年可啟用；市府捷運局表示，衛武營願意無償撥用，捷運局同意接受，近期展開三方協調，儘速開放通道，以符合民意需求。