〈南部〉大林蒲鳳林宮12月建醮 逾200陣頭參與

2017-11-07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕有三百廿年歷史的鳳林宮十二月建醮，大林蒲啟動遷村，將是最後一次舉辦，不僅開枝散葉的大林蒲人踴躍響應，來自全國兩百多個文武陣頭參香贊普，廟方說：「這絕對是今年南部最大的一場。」

今年南部最大一場廟會

鳳林宮有座明朝年間木製香爐，這個「鎮廟之寶」在一○四年四月間突然發爐，廟方經請示主神「三府王爺」（溫、朱、池府王爺），整建年久失修廟宇外觀及佛具，一○五年八月竣工，同時決定今年底舉辦「鳳林宮啟建五朝祈安清醮大典」。

距上次建醮 已隔39年

鳳林宮主委許木成表示，鳳林宮第一次建醮在清光緒卅二年（一九○六年），距離最近一次也已卅九年，加上遷村受到關注，有兩百餘文武陣頭參加，普度供桌超過三千桌，是鳳林宮建廟以來最盛大一次。

普度供桌逾3千桌

特別的是，鳳林宮還與紅毛港村庄舉辦原有地界交接，這在全國相關科儀中相當罕見。許木成說，紅毛港雖已遷村，但神明指示要普度還逗留的孤魂野鬼，四月間「三府王爺」親往紅毛港飛鳳寺、飛鳳宮、濟天宮、朝鳳寺及朝天宮舊址辦理交接，並到重建的五大廟邀請「觀朝鑑醮」。

鳳林宮為大林蒲先人於清康熙卅六年（一六九七年）結廬奉祀，除木製香爐，還有個荷蘭文書寫「東印度公司」字樣的晨鐘，都在創廟時就已存在，原有一對手工細緻的芭蕉扇，也是珍藏骨董，但其中一個已經遺失。

鳳林宮最後一次在原地舉辦

政府已經展開大林蒲遷村程序，這是鳳林宮最後一次在原地建醮，許多散居各地的大林蒲人相當關切，地方更是全力動員，社群網站討論熱烈。鳳林宮建醮於十二月九日起一連進行五天，六日起吃素長達八天，十六日舉辦遶境。