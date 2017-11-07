〈南部〉10月大豪雨釀災 議員聚焦排水

2017-11-07

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣十月中連續三天豪雨直直落，不但台東市區處處淹水，省道及各鄉鎮也傳出積水災情、影響交通，縣議員林琮翰、洪宗楷、王飛龍、蔡玉玲、張全馨嵐、黃瑞華及副議長陳宏宗昨天質詢時口徑一致，要求建設處趕快改善道路排水系統、該整治的整治，建設處長吳慶榮表示，造成災情會立即做好復原、並檢討治理規劃，而台東市區部分，已展開台東市雨水下水道規劃檢討，明年度會陸續動工改善。

林琮翰說，十月強降雨造成太麻里三和、綠色隧道等道路大淹水，真的是「我家門前有小河」，極端氣候下、現有的施工標準已無法因應，縣府應全面檢討排水系統。

洪宗楷表示，雖然市區積水只要等雨停、約半小時就退去，但民眾觀感不佳，縣府爭取改善經費還有一段時間，目前只能在汛期前後清排水溝，縣府應盡快與公所協調做好預防，以減少突然淹水造成的民怨。

吳慶榮表示，市區排水必須先做好太平溪整治，預計太平溪整治與路堤共構計畫兩年完成，知本溪、利嘉溪整治明年可完成，此外，目前已進行市區排水系統檢討，將爭取前瞻基礎建設等相關經費陸續施作改善。

吳慶榮說明，台東市區雨水下水道大多是民國七、八十年施作，已分卑南、知本及台東市區等四區檢討中，卑南、知本區的檢討明年底可完成，其他區最慢後年完成，不過縣府已爭取到前瞻基礎建設經費，明、後年分兩期將先改善六處排水設施，總經費約八千萬元。

此外，王飛龍提出知本建農地區、蔡玉玲提出土坂溫泉周邊及安朔橋下游等處也因大豪雨造成災情，陳宏宗則說鹿野鄉湖底路淹水造成農業及民眾財產損失，張全馨嵐提出海端鄉東一線交通受損、黃瑞華提出關山田家莊淹水災情等，均要求縣府趕快爭取經費改善整治。