〈南部〉砂石場蠶食農地 空拍圖揭真相

2017-11-07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕莫拉克風災後高屏溪清淤量體達四億噸，讓砂石堆置場幾近飽和，衍生農地違規堆放砂石層出不窮，屏東里港鄉就有民眾自行出動空拍機，記錄住家周遭被砂石場包圍情形。

農民批公權力當幫兇

屏東地區每年疏濬約為三千萬噸，但合法堆置廠的容量約僅有兩千萬噸，業者常以非法使用農地堆放砂石。

被砂石場包圍的農家無奈表示，他們在地方生活超過五十年，砂石場五年前購置住家周遭農地，除了帶來噪音、空氣污染，重車進出也影響安全，多數農友選擇賣地，只能眼睜睜看著綠地消失。

同樣鄰近砂石場的農場主人羅約翰說，雖然砂石工廠是合法登記的工廠，但其堆置砂石的地方是農地，砂石旁還有沉澱池，池水有藍色、有綠色，多年來把農地當成工業地，消極的公權力更是幫兇。

莫拉克風災後，南部地區砂石生產過剩，砂石價格不斷下探，便宜的農地成為業者堆放砂石首選。

3張罰單僅18萬 難嚇阻

縣府水利處日前針對民眾檢舉里港非法堆放砂石個案，以違反區域計畫法要求業者限期改善，今年先後開出三張、每張六萬元罰單，但仍罰不勝罰。

縣府環保局長魯台營表示，除了莫拉克風災帶來的四億噸砂石量，還有上游八億噸的砂石量待疏濬，為了協助解決業者砂石堆放問題，縣府近兩年來已陸續輔導十家砂石業者通過環評，將持續輔導業者，解決疏濬與環保的矛盾。