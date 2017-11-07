〈南部〉oBike亂停 東縣府修法拖吊

2017-11-07

廠商允更換管理團隊

〔記者張存薇／台東報導〕oBike進駐台東半年，處處可發現任意停放的蹤跡，議員陳志峰、林琮翰昨天質詢時要求縣府介入管理、甚至拖吊，國際發展及計畫處長余明勳說明，縣府已修正「台東縣處理妨害交通車輛自治條例」，可以拖吊妨礙交通、違停的自行車，此外，廠商也將更換在地管理團隊、並提出更進一步的獎懲辦法。

無樁式共享自行車oBike四月起進入台東市場，從一開始的五百輛、目前已成長到一千五百九十輛，因為標榜隨騎隨停、也引發停車亂象。陳志峰說，oBike問題越來越大，市區到處都亂停，使用者根本不知道可以停在哪裡，有商家反映，遊客騎oBike來買東西，買完人走了、車子留在店門口，後來的人以為可以停，結果停的腳踏車越來越多，造成店家困擾，可以移車嗎？縣警局有權拖吊嗎？

林琮翰則說，發展綠能、智慧城市很好，但後端的管理更重要，縣府應該思考如何管制，而不是讓廠商不管。

國際處長余明勳說明，縣警局九月初已完成「台東縣處理妨害交通車輛自治條例」修正，亂停放的腳踏車移置費為一百元、每日保管費五十元，已有拖吊法源依據，只要民眾檢舉確實有妨礙交通的情況，將可拖吊。

考慮獎懲辦法、電子圍籬

他進一步表示，縣府也與廠商協調，希望加強宣導 oBike停放在合法停車格內，此外，因原本在地管理團隊做得不好，已要求廠商處理，廠商同意更換管理團隊，並提出獎懲辦法、電子圍籬等電子樁停車方式，近期將提出試辦。