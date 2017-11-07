〈南部〉台南好玩卡 食宿遊購聰明玩

2017-11-07

24小時真人線上諮詢

〔記者劉婉君／台南報導〕民眾透過網路取得旅遊資訊的比率逐年增加，但資訊爆炸時代，網路上的業配文也不少，觀光旅遊局與業者結合，推出「台南好玩卡」，以無卡化為目標，民眾只要持行動載具下載專屬APP，就能透過平台展開智慧旅遊，閃過業配文，依據個人喜好規劃食宿遊購行等遊程，還有觀旅局的廿四小時真人線上諮詢，提供旅客全天候的諮詢服務。

觀旅局表示，根據一項國際調查顯示，有近三分之一的旅客願意讓電腦按照過去旅行的紀錄，自動安排下一次的旅遊行程，而依照交通部觀光局去年調查，旅客來台後希望取得的旅遊資訊依序為交通、旅遊景點、餐飲及旅遊地圖或開車路線圖等；國人透過上網取得旅遊資訊的比率也逐年增加，去年利用手機上網蒐集旅遊資訊者就比前年增加八．四個百分點。

可行動載具下載APP

「台南好玩卡」為一站整合的食宿遊購行等服務訂購平台，目前除了有實體的一卡通外，也可直接在行動載具下載APP，產品內容包括台南觀光景點的公車路線交通服務、古蹟景點門票、特色餐廳、商圈小吃、美食伴手禮、住宿及導覽服務等，可依據個人偏好、過往的消費紀錄，結合地理資訊推薦行程，也提供飯店即時庫存、熱銷商品預約、店家訂位等，並具有電子支付的功能，消費更便利。

平台上也有觀旅局提供的英語城市導覽及廿四小時LINE線上客服，即時協助旅客。

觀旅局指出，「台南好玩卡」即日起至年底試營運，明年將全面上線。