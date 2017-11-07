〈南部〉體感園區飛越高雄 首度納嗅覺

2017-11-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市推動體感園區，由智崴資訊打頭陣，昨天在高雄軟體園區成立飛行體驗中心，主打「飛越高雄」的飛行模擬遊樂設備，這次首度納入嗅覺，當飛過六合夜市時，還聞得到鹹酥雞加九層塔味。

模擬飛行遊樂 九層塔鹹酥雞飄香

前瞻建設計畫預計提供十億元預算，在高雄亞洲新灣區推動體感園區（FunTech），全台體感產業旗艦廠商智崴資訊耗資近二億，昨天率先一步成立飛行體驗中心。

智崴率先成立飛行體驗 陳菊祝賀

高雄市長陳菊前往祝賀，她強調智崴是「高雄的驕傲」、「台灣之光」，生產的飛行劇院產品，目前在全球主題樂園的市占率達四成。

陳菊表示，高雄市爭取體感園區，今天將成立「台灣體感科技產業聯盟」，串連體感科技上下游，希望將體感技術、人才和投資挹注高雄。

智崴的飛行體驗中心，主打「飛越高雄」的飛行模擬遊樂設備，陳菊試乘後表示：「三六○度呈現高雄景點，非常刺激，也非常感動」，她鼓勵高雄市民都來體驗，會更愛上這塊土地。

高雄市經發局長曾文生說，智崴的「飛越高雄」，比以往「飛越加拿大」系列更進化，這次還加入嗅覺，例如經過六合夜市時，聞得到鹹酥雞加九層塔味；飛越佛光山時，也能聞到檀香味，讓人更有身歷其境感覺。

加入嗅覺 更有身歷其境感覺

智崴飛行體驗中心收費標準是一般民眾三八○元、高雄市民二八○元、優待票一九○元（四至六歲及六十五歲以上、身心障礙及一名陪同者）。但十一月份每逢週六、日，則免費開放給高雄市民體驗乘坐。

11月逢週休 市民免費體驗

加工區管理處指出，將結合飛行體驗中心與高雄市交通局的雙層巴士、觀光渡輪，計畫推出上天下海旅遊體驗套票、跨虛實的套裝觀光行程。