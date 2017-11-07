〈南部〉東縣總預算含追加減 首破200億

2017-11-07

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府歷年總預算含追加減在今年度首度突破兩百億大關。縣長黃健庭說，有史以來沒見過這麼多，縣府同一套人馬，執行了好幾倍的工作。

僅99年有過182億

縣府財經處長盧協昌說，縣府總預算民國九十年還不到一百億，但逐年成長，近三年總預算含追減加預算，分別是一○三年一百五十四億、一○四年一百五十五億、一○五年一百六十億，九十九年度為因應莫拉克災後重建，有過一百八十二億，此後各年度都不超過一百六十億，今年度大幅成長到兩百零四億。

縣長黃健庭說，七年多前上任時的總預算才一百一十億，在人馬不變情況下，今年破了兩百億大關，增加的部分，除了去年尼伯特風災的補助款，有更多是縣府認真提報計畫，向中央爭取得來的經費。

黃健庭說，台東縣政府光人事及社福支持，每年固定就是一百億上下，其它才是推動縣政的各項支持，所以實際上來講，縣府今年增加的預算是他上任時的好幾倍。

他說，台東自有稅收一年才十幾、廿億，必須靠很認真的提計畫來爭取經費，今年富岡港擴建、太平溪治理路堤共構都是十幾億的工程，去年尼伯特風災的重建計畫也有數十億，加上從花東基金爭取的各項補助，讓台東今年總預算大幅成長。

盧協昌說，縣府送縣議會待審的一○七年度總預算案高達一百九十億三千萬元，也是歷年原始預算的新高。