〈南部〉光雕「兩好三壞」 車城景觀橋修不完

2017-11-07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城景觀橋上的光雕燈損壞問題，從去年初通車後狀況不斷，今年九月份進行測試後，燈管仍損壞不亮，讓不少慕名前往的攝影愛好者相當失望，營建署南區工程處強調，將持續要求廠商改善，不會驗收耐用度堪慮的燈具。

測試的七彩景觀燈，曾吸引不少攝影愛好者取景，但燈具「兩好三壞」的三流品質，當地攝影師老許等人痛批「恆春半島公共建設彷彿無政府，該亮的不亮、該蓋的不蓋」，難怪人口外流，連觀光客都不想來。

進口特製燈管 每支3千

面臨接管「燈具」壓力的車城鄉公所也很頭大，秘書張雪屏指出，景觀橋上的燈具從通車至今不曾持續「全亮」，燈具還都是需要進口的特製品，每支燈管要價超過三千元，鄉公所如果接手管理，光更換燈具就會拖垮財政，不更換會被罵到臭頭，希望營建署負起責任督導廠商，再點交給鄉公所管理。

營建署12月會勘移交公所

營建署南區工程處表示，經過近兩個月測試，確實有部分燈具損壞不亮，或是因為角度看不到燈光，比率約在一成上下，景觀燈設計者不了解恆春半島的落山風及海鹽，當初未考慮特殊天候因素，在設計上確實有瑕疵，目前廠商購買許多燈管備品，待十二月保固期滿會勘後，會將備品交由鄉公所更換使用。

車城景觀道路斥資十二億五千萬元打造，號稱「全縣最豪華」道路，由車城海口至龜山全長五．六公里，通車後問題不斷，又遇上莫蘭蒂颱風，一○五年一月二十九日由屏東縣長潘孟安及地方人士風光宣布通車至今超過一年，營建署仍無法整體移交給車城鄉公所管理；跨越四重溪和保力溪的龜山及福安兩座景觀橋，號稱創造夜間特色的一千六百餘支光雕景觀燈管，一直處於損壞維修狀態。