〈台北都會〉北市平均壽命83.36歲 老化指數六都最高

2017-11-07

〔記者周彥妤／台北報導〕高齡社會來臨，台北市衛生局表示，根據最新統計，北市平均壽命達八十三．三六歲，老化指數為六都最高，其中六十五歲以上人口數佔比也是六都第一，預估二○二一年北市將邁入「超高齡社會」，平均每五人就有一位老年人。

估2021年邁入超高齡

北市衛生局指出，最新統計顯示，北市平均壽命達八十三．三六歲，老化指數一一三．○七，為六都最高；另外，北市今年九月總人口數約二百六十八萬人，針對六十五歲以上人口數，北市有四十三萬餘人，約佔十六％，新北市近五十萬人，約佔十二％，就人口數佔比，北市同樣排行六都第一，預估二○二一年北市六十五歲以上人口比將破兩成，等同每五人就有一位老年人，正式邁入「超高齡社會」。

另外，台北市政府自殺防治中心分析去年度長者自殺企圖，發現六十一．三％的長者會因兩種以上生活困境，長期未解決而累積壓力，造成情緒困擾，產生負面想法或作為。為促進長者心理健康，衛生局於十一月至十二月舉辦五場相關活動，包含「動齡銀髮族—身心幸福養生術」、「是病還是我？慢性病的心理適應故事」、「找回心靈的家—從原生家庭談自我探索與照顧」、「實用正念減壓技巧」及「快樂跟你想的不一樣」。相關訊息可撥打市民當家熱線一九九九轉八八六○洽詢。