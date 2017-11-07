〈台北都會〉網球中心加蓋？專家建議開闔式屋頂

2017-11-07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕造價十九億多元的台北網球中心，因沒屋頂遮蔽，世大運賽事期間發生選手曬昏的情況，北市體育局邀集專家學者討論，專家學者在會中建議興建開闔式屋頂，不僅網球是戶外運動項目，也符合國際趨勢，體育局因此展開經費評估、法令規範等意見蒐集，近期完成評估後，將提報市長柯文哲裁奪是否加蓋。

位於內湖區民權東路六段的台北網球中心，設有中央球場可容納四千個座位，四座室內球場與十座室外球場，但其實網球中心原預估投入卅三億元經費，打造活動式屋頂，二○一三年郝市府經費壓至十九億元，屋頂因此被砍掉。

因中央球場沒屋頂，總統蔡英文與柯文哲在完工當時入內視察，也汗流浹背，甚至在世大運比賽時，不少選手因高溫中暑，柯文哲直言「通風不足，讓場館很熱」，體育局十月三日邀請網球協會與專家學者，就是否加蓋屋頂一事進行討論。

體育局代理局長蔡培林指出，由於網球屬於戶外運動，國際賽事也是打戶外賽，畢竟戶外受到天候等外在因素影響，國際賽事如溫布頓網球錦標賽也有意興建室內型球場，但並非封閉型，而是採取開闔式屋頂的方式，不少國家網球場館也是採取這種模式。

不過，蔡培林表示，若加蓋屋頂，就與網球中心原有的使用執照不同，因此得重新經過都審、環評等程序，將找建築師進行經費概估、通風改善可行性評估等，還要再蒐集法令規範、選手教練的意見，目前尚在思考階段，待完整評估報告出爐後，提送並向市長報告。