〈台北都會〉網球中心「網球之光」壞風水？民眾促遷

怨如針頭往四處飛射
〔記者蔡亞樺、周彥妤／台北報導〕台北網球中心計畫於本月中試營運，然而網球中心入口廣場一座「網球之光」公共藝術品惹怨，在網球中心對面住戶控訴，該藝術品造型宛如大頭針，尖銳針頭往四處飛射，自安裝之後，有人陸續發生身體健康出問題，甚至一家四口接連生病，埋怨影響風水，即使北市府加裝圓球做了改善，住戶仍不買單，近日有住戶連署要求北市府移除，里長也表態支持遷除，不希望該藝術品留下。
捷運局將與民眾協調
對此，北市捷運局北區工程處說，藝術品見仁見智，民眾陳情就從善如流，詢問該創作者後也調整，若民眾無法接受，依規定，公共藝術品設置五年內可評估續留或拆除，會先跟居民溝通。北市文化局表示，若局處有提案移除，將送公共藝術品審議委員會討論。
「網球之光」費用約一千六百多萬元，高度達一千五百公分，體積相當龐大。文化部資料顯示，該藝術品創作者為林舜龍，設計概念呈現球體由四面八方直射交錯的速度，捕捉比賽時的各個變化，作品由中心處的短而密，漸向四方發射擴散，長而疏的線條形成一道道速度感的流光，猶如強勁發球與回擊。
網球中心對面約有十棟大樓，今年中該藝術品安裝後，住戶抱怨連連，不願具名住戶說，這座藝術品有很多鋼製成的竿子，插著大大小小的大頭針，就像針頭到處飛，不少人身體出現問題，小孩子感冒生病都不見好。
附近一名居民也說，許多生病都是年輕人，市府裝之前也沒問過居民的意見，無形中已經對我們住戶造成影響，就算裝了圓圓的球也沒用，每天打開窗戶看到就是不舒服。
因此有住戶展開連署，已有兩棟十多個住戶連署要求搬遷或拆除，甚至向北市議員陳情。當地所在的寶湖里長邱顯松也聽聞此事，他說，身為里長，他也不歡迎該藝術品保留，「寧可信其有，不可信其無」，畢竟居民身體健康最重要。
命理師︰尖銳狀物為外煞
命理師蔡上機說，這種尖銳狀物體，在風水角度來講稱之為外煞，會影響家宅的運勢，例如家人生病或家庭不和，可能彼此言談之間就會吵架起衝突，他認為，市府加了球體改善是有助於解煞，但對民眾來說心理層面就是不舒服，政府應好好溝通。
學者讚賞作品 符合意象
不過，台灣藝術大學視覺傳達設計系副教授何清輝表示，他看過該藝術品，相當適合網球中心的意象，大小圓球代表網球，竿子線條代表網球一來一往的速度殘影，藝術家的創作理念非常好，這也是難得台北市公共藝術品讓他如此認同，不需要事事扯到風水，若是風水問題，應該會影響世大運比賽，但台灣選手賽事成績卻表現亮眼。
創作人︰再溝通 慎重處理
「網球之光」創作人林舜龍表示，之前有三戶居民反映風水問題，因而面對面溝通，與其協調在原先作品加上球體，讓外觀看起來比較不尖銳，住戶當場同意，公共藝術設置評審委員也同意修改，事情算是圓滿落幕。
林說，大約兩、三週前，從北市捷運局得知還有一戶不同意作品設置，不清楚是原來的三住戶還是新陳情戶，但不論對象是誰，既然作品放在公共空間，總是期盼受人喜愛，而非屢遭排斥，因此對居民提出與風水相關的忌諱，會慎重處理，願意再面對面溝通，希望可以順利解決。