〈台北都會〉反罷免挺黃國昌 時力招募志工

2017-11-07

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量新北市黨部推動「不同意罷免黃國昌」行動，將於十二日下午一點半在汐止火車站信義廣場舉辦，昨天先招募志工，投入「反罷免」的宣傳行動，避免因支持者缺席投票而讓罷免案成功。

籲黃選民務必出來投票

時代力量新北市黨部執行長陳志明說，目前「不同意罷免」遇到兩大困難，其一是正確訊息的傳遞，再來是必須讓民眾了解罷免制度修改後的影響；許多支持者誤以為不出席投票就算支持黃國昌，若不同意罷免的民眾若缺席，恐造成票數落後而使罷免案成功。

公民教師黃益中說，本屆立委選舉，當時沒有投給黃國昌、投給其他候選人的約有七萬多票，遠遠超過罷免門檻所需的六萬二七九八票，若這七萬多人都出來投票贊成罷免案，黃國昌就可能被罷免；但依選罷法規定，只要「不同意罷免」的票數多於「同意罷免」票數，就算同意罷免票數超過六萬二七九八票，罷免案也不成功。

安定力量批時力志工不擾民？

發起罷免案的安定力量聯盟主席孫繼正說，支持黃國昌的志工在街頭喊口號並挨家挨戶塞文宣，他不滿表示，安定力量的志工在街頭喊口號宣傳罷免案被說成打擾民眾，挺黃國昌的志工「就不會打擾民眾？」「他（黃國昌）是民主，我們（安定力量）就不是民主嗎？」