〈台北都會〉小一生屬兔加持 新北比去年多1870人

2017-11-07

〔記者翁聿煌／新北報導〕受到少子化衝擊的影響，新北市國小近年來的新生人數，從一○一學年度的三萬二六七六人逐年遞減、到一○五學年度只剩二萬八六九七人，四年來少了約四千人，連帶影響到小校教學方式，也讓教師超額問題更趨嚴重；但一○六學年度國小新生人數是三萬○五六七人，比上學年增加一八七○人，今年不減反增的原因是「新生的生肖屬於虎年尾、兔子」，明年因為小一新生的生肖屬龍，估計再增加一千多人。

根據新北市教育局統計，全市一○一學年度的國小新生是三萬二六七六人，一○二學年度減為三萬二二四五人，一○三學年度再降到三萬一九一九人，一○四學年度是三萬一五七四人，一○五學年度只有二萬八六九七人，呈逐年下降趨勢。

50人以下小校 增加至23校

教育局副局長黃靜怡表示，少子化趨勢使得新北市偏遠地區的五十人以下小型學校，從廿一校增加到廿三校，今年有些小校僅有個位數的新生，學生數太少在同儕之間的團體互動、文化刺激及學習品質都造成衝擊。

提早因應少子化 推動小校混齡教學

面對少子化的挑戰，新北市教育局原本有改設分校、分班等裁併校的處理原則，但考量多元學習型態及家長選擇權等因素，盼以實驗教育法規，嘗試在五十人以下的小校推動混齡教學，將低、中、高年級學童混合編班，教師視學童的個別年齡和學習能力差異進行分組教學。

黃靜怡表示，從一○五學年度試辦以來，學校普遍反應良好，因此從一○六學年度起，推動混齡教學的學校在生活課程、綜合、體健、藝文領域全面實施。此外，教育局也鼓勵在國語、英語、數學、自然、社會等領域逐步試辦。

教育局國小教育科長廖曼雲說，會挹注資源給偏遠地區國小實施混齡教學，聘請教學經驗豐富的督學與退休校長及各領域輔導小組專業教師共同協助，鼓勵各小校以群組方式共同備課、資源共享。

少子化造成減班，同時也造成教師超額問題，新北市教育局表示已提早因應，增加各校員額的管控比例，但今年受到軍公教年金改革的影響，老師有延緩退休的趨勢，教育局已密切關注，並考量調降都會區大校班級編制人數上限的可行性。