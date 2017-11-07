〈台北都會〉世大運之友會募款 流向未公開

2017-11-07

僅贊助一日雙塔30萬 柯文哲允限期查清

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕由前行政院長、駐日代表謝長廷成立的「台北市世大運之友會」，市議員質疑以世大運名義募款千萬元，但僅贊助台北市長柯文哲「一日雙塔」活動卅萬元，其餘款項流向不明。對此柯文哲昨允諾一週內查清楚，世大運之友會執行長林耀文則否認進帳千萬元，但不願鬆口是否同意提供議會資料。

台北市議會昨進行市政總質詢，市議員徐弘庭拿出資料批評，市府同意以世大運名義成立「台北市世大運之友會」，募款近千萬卻規避市府、議會監督，社會局甚至表示「台北市世大運之友會」至今未贊助、捐贈、提供物資及金錢，給市府各機關或世大運執委會辦理世大運。

徐弘庭詢問，當年柯文哲「一日雙塔」有一筆卅萬元經費，是餽贈還是贊助？北市觀傳局長簡余晏表示「一日雙塔是市長假日私人行程」，而「台北市世大運之友會」是民間機構，宣傳世大運，不算私人餽贈。

徐批評，依公務人員服務法第十八條，公務員不得利用視察機會接受地方官民之招待或餽贈，若「一日雙塔」是私人行程，已明顯違法，呼籲政風處即刻調查。

前市府秘書長蘇麗瓊於離職前曾答應，在世大運結束後將公開帳務，但至今沒有下文，體育局甚至回文表示權責在社會局。社會局長許立民回應，「台北市世大運之友會」沒有領取政府補助款，且是人民團體，須經對方同意、公益性，才可公開資料。

徐弘庭直言，就算沒有領補助款，但靠世大運名義拿到很多捐款，北市府應該要求謝長廷公布財務動向。柯最後僅回應，雙塔他只負責騎單車，也不清楚卅萬元是怎麼用的，他個人是沒有幹什麼，不過要去查就去查。

世大運之友會︰3年600多萬 收支已給社局

世大運之友會執行長林耀文受訪時表示，收入並非近千萬元，而是三年六百多萬元，收支都已提供給社會局，要不要給議會是社會局的事。林並表示不願意直接提供議員資料，也沒有義務向議員報告。