〈台北都會〉訂6公司贊助辦法 議員批變相討錢

2017-11-07

質疑市府先射箭再畫靶 恐有選舉考量

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨於議會市政總質詢時表示，近日已研擬市府官股轉投資的六大公司捐贈辦法草案予以規範，再由六大公司訂定贊助要點，以為規範；但民進黨市議員許家蓓卻進一步發現，草案還未實施，市場處長許玄謀就先射箭再畫靶，暗示轄下農漁畜花等公司勸募贊助紙風車巡迴表演活動，擔心未來市府會以此贊助要點，挾其執政優勢，變相要求六大公司贊助疑似選舉活動。許家蓓指出，該贊助辦法立意雖良好，改善六大公司過去被予取予求要贊助，但市長的手伸進去公司，未來市府支持活動恐變相跟較有錢的北農、悠遊卡、北捷公司討贊助。

指要北農等單位贊助紙風車 市場處否認

六大公司包括台北捷運公司、悠遊卡公司、台北農產運銷公司、台北畜產公司、台北花卉公司、台北漁產公司。相關贊助規範還未出爐，已有知情人士坦言，許玄謀日前於內部會議提到，未來將贊助紙風車巡迴活動，市場處轄下四大公司被要求贊助一百萬元至四百萬元不等經費。

但許玄謀否認指「沒人要求要贊助紙風車」，當時他只是舉例北市府前年有贊助過紙風車，討論贊助辦法怎麼做。不過，對於市府是否計畫贊助，財團法人紙風車文教基金會副執行長張敏宜坦言，「有，本來就有贊助反毒巡迴表演計畫」，預計於北市六十幾所國中表演，每場演出十六萬元，公部門贊助不到兩成，其餘則是企業贊助或定期定額捐款。

北農公司董事長陳景峻，不僅是台北市副市長，最近也宣布進軍新北市參選，陳景峻昨接受記者查證時回應「我不知道」，但有北農公司員工坦言耳聞此事。

許家蓓表示，不反對合理的贊助計畫，但是市政府這種先射箭再畫靶的作法，不僅不尊重議會，還會令人質疑是為了選舉考量；她批評，香蕉價格日前暴跌，農民欲哭無淚，許玄謀對穩定物價沒辦法，卻不務正業地直接跟主管的公司開口要贊助，儼然成為柯市長的募款指揮官，拍馬屁的功力真是一流。

副市長鄧家基日前主持六大公司贊助辦法會議，做出原則包括贊助金應訂上限、納入預算編列，公司營運如虧損不得贊助，並於網路揭露贊助資訊等；但他坦言，北捷、畜產、漁產公司基於不對外贊助原則，目前表達不願訂贊助要點。

另一方面，國民黨市議員徐弘庭昨也於議會市政總質詢爆料，指悠遊卡公司一○五、一○六年竟分別贊助十萬元給財團法人新文化基金會研習營，席間講師有該基金會創辦人謝長廷、謝系立委趙天麟、管碧玲等人，認為不該贊助政黨活動，但悠遊卡公司昨發新聞稿回應，贊助研習營是以「提升青年公共參與」與「提升學員公民素養」為宗旨，公司鼓勵青年社會參與，絕無選舉或政黨之考量。新文化基金會執行長劉家愷則表示，研習營輔導學生參與公共政策，以學生為主體，並非民進黨附屬組織，並反控徐弘庭抹黑。