〈台北都會〉新莊老街公辦都更卡4年 市府牛步挨批

2017-11-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府財政局主辦「新莊老街公辦都更案」，規劃以新莊派出所為中心的二二七八坪基地，擬興建二十七層、三十二層樓的兩棟大樓，市府雖然已在一○二年與皇翔建設簽約，但四年來「只聞樓梯響」遲無進展；市議員黃林玲玲批評都更案停滯不前，不利地方發展，市府也不公開說明進度，她憂心此案恐胎死腹中。

文史團體仍堅持保存郡役所

財政局副局長黃育民表示，全案持續推動中，爭議點是地方文史團體認為，新莊派出所是日治時期的「郡役所」，爭取建築物保留，但文化資產審議委員勘查後，認定派出所不符合文資保存價值，市府為此成立協商平台，希望在公辦都更與文化保存之間取得平衡點，避免地方衝突對立。對此，地方文史團體認為新莊派出所建物仍具文化保存價值，將爭取「敗部復活」。

黃林玲玲指出，「新莊老街公辦都更案」早在四年前就和建商簽約，為何市府至今提不出時程進度？難道有不可告人的隱情？一年前，全案加入社會住宅的變更設計，她沒有反對，只希望不要將原規劃案全盤推翻。

財政局解釋 保存難度太高

黃育民指出，實施者已配合調整三百六十九戶社會住宅，先前曾討論新莊派出所全棟保留、大樓樓層拉高的可行性，但工程難度及成本提高，仍須溝通協調，尚未找到合適的解決方案。

黃林玲玲說，都更案未來將提供六○五坪公益空間建置新莊歷史文物館，建議面臨老街的建物樓面，融入三百多年前「一府、二鹿、三新莊」的樣貌，重現巴洛克時期的建築風采，並比照上海城鄉規劃館的設計，展現新莊老街三百年來的發展模型與歷史脈絡，讓老街再現風華。

文化局長林寬裕表示，去年已完成新莊歷史文物館規劃案，將呈現新莊的開港歷史及在地的布袋戲文化，但具體空間配置要等都更案完工後才能討論，武德殿會原地保存修復，現階段請新莊警分局善盡維護管理責任。

新莊老街公辦都更案基地面積約二二七八坪，市有地佔近七十五％，南側緊鄰新莊廟街牌樓，西北側是新莊國中，靠近捷運新莊站，完工後可改善當地公設不足、防災機能不佳等情形，活化公有地多目標使用。