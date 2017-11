〈北部〉花蓮烘焙名產店 首間獲清真認證

2017-11-07

〔記者王錦義/花蓮報導〕近年東南亞地區來台觀光客逐漸成長,花蓮一家烘焙名產業者響應縣府推動清真認證,率先成為台灣伊斯蘭協會(Islamic Association of Taiwan)全國首間清真認證(All Products are Certified as Halal)的烘焙名產店,昨舉行授證儀式,希望多開拓觀光客源及穆斯林市場,學習認識不同文化與習俗,提升花蓮旅遊服務品質。

向穆斯林觀光客招手

縣府觀光處代理處長彭偉族說,台灣榮獲非伊斯蘭組織中穆斯林十大熱門旅遊地第七名,目前花蓮縣內已有七家餐廳、飯店業者向台灣伊斯蘭協會申請,目前還有八、九家申請中;除爭取東南亞穆斯林觀光客,國內目前也還有二十六萬的穆斯林朋友,這些在台灣生活的穆斯林也有國內旅遊的需求,而花蓮是國內度假旅遊的最佳地點,因此營造一個友善的穆斯林環境,讓穆斯林朋友可以很放心、方便及自由的在花蓮旅行。

奶油酥條 是知名伴手禮

獲得台灣伊斯蘭協會「清真認證」的國內首家烘焙業者,是花蓮排隊名產「奶油酥條」的創始店「花蓮縣餅」。店長劉雅慈說,縣餅與關係企業麥式多歐式麵包等三間店,店內招牌名產「奶油酥條」是許多觀光客到花蓮必買的伴手禮,透過協會審查員到每家門市針對產品所有品項與成分標示作逐一檢視審核,從生產製程與產品包裝、陳列都須符合清真認證規範,順利通過清真認證,希望能營造友善穆斯林旅遊購物環境。

台灣伊斯蘭協會理事長歐馬(Omar Ayash)說,台灣是阿拉伯人旅遊首選之一,阿拉伯人重視美食,如花蓮有更多餐廳、飯店及民宿等申請認證,就能增加他們來花蓮觀光意願,而每年到香港旅遊約六百萬人,也希望藉直航將遊客帶到花蓮;而除了餐廳、飯店,花蓮麥式多是首間烘焙業者通過認證。

台灣伊斯蘭協會秘書長呂曉婷說,伊斯蘭教是種生活方式,對於生活中一切皆有規定,凡是教法上許可的,稱為Halal,意指「合法」或「許可」,國人俗稱「清真」,特指合乎教法、為穆斯林可食的食品。清真認證(Halal Certification)起源於伊斯蘭教法,針對穆斯林日常生活食用或碰觸身體的產品,必須符合伊斯蘭教義,即為「清真(Halal)」,避免碰觸不潔之物(如:豬、酒精)。