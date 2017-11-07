〈北部〉政策翻轉化解民怨 新團隊考驗

2017-11-07

記者游明金／特稿

紛擾許久，陳金德昨就任代理縣長，這才是挑戰的開始；民進黨著眼於明年底選戰佈局，在綠營選情低迷不振之際，希望藉由陳金德入府帶來政策翻轉、力圖革新；然而短短的時間，施政要如何讓縣民有感，扭轉怨氣與劣勢，重新凝聚支持者熱情與力量，考驗著陳金德與縣府團隊。

宜蘭縣長期是民進黨執政，綠營基本盤勢強；前縣長林聰賢一○三年底連任時，頂著「五星縣長」光環，以近六成四高得票率創下宜蘭歷任民進黨縣長紀錄，十六萬得票數也創下宜蘭縣史最高，大勝對手邱淑媞約七萬票。

林聰賢連任後，推動農地農舍「嚴管政策」，地價稅平均漲幅一一八％，全國之冠，對未農地農用者以一至三倍加徵房屋稅。配套未臻完善，適法性屢有爭議，農民抨擊「搶錢」民怨四起，農地與農舍市場被打趴，認為財產權被侵害與剝奪，綠營基本盤受到強烈衝擊。

縣府嚴管農地農舍，大型旅館與建案卻是一棟棟興建；有心人刻意放話與連結，「林聰賢不顧小農小民，只圖利建商財團」，不實耳語流竄；短短兩年，林聰賢民調從雲端墜落，直接影響民進黨選情。

民進黨縣黨部喊話，希望陳金德能針對引起民怨農舍、房屋稅、地價稅等問題作完整改善，以回應民意。陳金德提及「我們追求理想價值、依法行政，切莫超越法律或授權，不當限縮人民權利或增加義務」，已對未來政策翻轉埋下伏筆。

只是，這些政策一旦調整，勢必引起許多團體反彈，砲火一定猛烈；「因為宜蘭，不計毀譽！」陳金德的路滿是凶險，要承擔困難，為故鄉努力，得有「橫眉冷對千夫指」的勇氣。