〈北部〉黃適超接副縣長 余聯興任秘書長

2017-11-07

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德昨天就任後批示的第一份公文，就是任命縣議員黃適超為副縣長；另，縣府參議余聯興升任秘書長。陳金德說，希望借重黃適超長期為民服務的熱情，以及對地方建設的熟悉程度，來協助縣政推動。

縣府三長全都異動，陳金德上任後，與副縣長黃適超和秘書長余聯興打造「黃金三角」。他說，原副縣長朱壽騫臨危受命辦理全國運動會，展現很好的成績，全運會圓滿結束後，朱壽騫請求離開副縣長職務，於是商請黃適超擔任副縣長。

陳金德指出，黃適超是資深議員，熟悉地方事務，了解各鄉鎮建設需求，擔任議員接觸很多民眾反映意見，希望借重黃長期為民眾服務的熱情，請他放棄縣議員職務，幫忙副縣長的工作。

陳金德也提到，原秘書長賴錫祿功成身退，賴二十八年前進到宜蘭縣政府後，從陳定南時代就對縣民有很大貢獻，余聯興具地政專業，曾任縣府多處局處長，有相當豐富經驗，希望借重他對法規的熟悉和工作熱情。

至於工旅處等政務首長全數留任，陳金德請各位在議會期間，全力為預算說明，議員有指責批評不理解的，同仁務必全力以赴積極協助，要以最快速的速度回應人民困難和要求。

副縣長黃適超說，個人感到非常榮幸，擔任過五屆縣議員後，現在有機會擴大服務，感謝陳縣長給他這個醫會，陳縣長個人資歷、經歷和能力都相當好，在他規劃的政策下，相信很快就能看到成果，個人會傾力相助，盡最大的努力。