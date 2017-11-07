〈北部〉宜蘭代縣長就職 陳金德：現無參選計畫

2017-11-07

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「返鄉。是宜蘭人無從拒絕的光榮使命！」宜蘭縣代理縣長陳金德昨宣誓就職，他首先感謝高雄市長陳菊的提攜，未來縣政推動將依法行政，以民為本。對於是否參選縣長，他說，目前沒有參選計畫，一切以解決宜蘭問題為優先。

感謝陳菊提攜 高市府會組團道賀

宜蘭縣第十七屆代理縣長宣誓就職暨交接典禮昨在縣民大廳舉行，高雄市政府和市議會都組團來為前副市長祝賀，國寶級作家黃春明也到場參加。卸任的代理縣長吳澤成高升行政院政務委員，他說，外界質疑再度更換代理縣長，是否會對縣政造成影響，但陳金德可以信任又經驗豐富，換這樣優秀的縣長，怎麼換也沒有關係。

陳金德在典禮上首先謝謝高雄市長陳菊的提攜，特別請現場播放陳菊最愛的歌曲「深情海岸」，他說，謝謝陳菊邀請他到高雄擔任環保局長，這首溫暖的音樂，就像花媽對著他這個小老弟微笑一樣，花媽原本要來參加，可是他勸她不要來，不然又會被說「位置都是她喬出來的」。

陳金德指出，回鄉代理縣長，外界紛紛擾擾的猜測都是預料中事，但當故鄉召喚時，我們無論人在哪裡，他跟所有宜蘭人一樣，都會義無反顧回到家鄉，宜蘭有一些問題需要解決，我們追求理想價值，我們依法行政，但切勿超越法律授權，要以民為本，不要不當限縮人民權利或增加義務。

議員黃素琴出席 他請前妻高抬貴手

陳金德與縣議員黃素琴離婚年餘，黃也趕來祝賀；他提到，特別感謝黃素琴議員出席，要致上十二萬分感激，也特別商請黃議員念在舊情，在議會高抬貴手手下留情。

至於是否參選宜蘭縣長，陳金德指出，目前沒有這樣計畫，最迫切要做的是為宜蘭解決問題，這是挑戰也是使命，馬上會召開相關會議了解狀況，今議會定期大會開議，會傾聽議員意見，全力溝通化解問題。