〈北部〉議會定期會前抽調警察局長 竹縣議員不滿

2017-11-07

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府警察局新、卸任局長張榮興和溫枝發昨天下午交接，但上午適逢議會定期會排定警局業務報告，溫枝發雖仍上陣，但國民黨籍縣議員甄克堅仍批中央不尊重地方議會，要求議會行文行政院日後不得在定期會中任意調動政風、主計、人事和警察。

議長張鎮榮裁示，這牽涉到縣府內部的組織領導，請縣府主動向中央反映。

甄克堅說，在新竹縣當警察局長，只要表現得好都可以升官，但批評警政署人事作業粗糙，竟在議會定期會時調動局長，「業務報告是溫枝發做的，警局明年的預算也是他任內編的，新的局長怎麼知道預算要怎麼處理？」「議會是不是要把警察局的預算退回去，叫新的警察局局長重編呢？」

新竹縣議會昨天也罕見地出現邱鏡淳任內，首次總預算審查「一讀」就被擱置的狀況。

無黨籍縣議員張春鳳認為縣府不尊重議會，應該在議會開議前兩週就送到的總預算書，開議前一週，她主動催討，沒想到主計處回復「依照地方制度法，十月底給就可以」。

後來主計處又以議會和縣府排定的日程來不及打印為由，竟把總預算書、縣長施政報告以及各局處業務報告在最後一刻全送來，這叫議員們如何了解、分析比較今年和明年的總預算規模和支出？張春鳳因此提議暫時擱置，國民黨議員陳栢維雖反對，但議長張鎮榮仍裁定今天再做一讀。